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Никита Михалков приехал в Крым со сломанной ногой (видео)
Запрещенный в Украине российский кинорежиссер Никита Михалков, который активно поддерживает президента РФ Владимира Путина, приехал в оккупированный Крым на костылях.
Видео с больным Михалковым опубликовал Telegram-канал Super.ru.
По информации канала, режиссер сломал ногу. Как именно Михалков сломал ногу, не уточняется.
Журналистам в Крыму Михалков рассказал, что проблема не только в травмированной ноге, а и в инфекции. «Меняли бедренный сустав и занесли ее. После этого было семь операций и 39 часов наркоза», — цитирует Михалкова сайт Ура.ру.
Кинематографист отметил, что врачи были против его поездки в Крым на фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ», но он не смог отказаться.
Напомним, что почти год назад Михалкова прооперировали, после чего он долго ходил на костылях.
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