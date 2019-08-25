В сети показали фото бойца, смертельно раненного на Донбассе 25 августа

Украина

Вооруженные Силы Украины назвали имя бойца, смертельно раненного на Донбассе утром 25 августа при вражеском обстреле. В районе операции Объединенных Сил, погиб военнослужащий 35 бригады Морской пехоты ВСУ Виталий Собко.

Фото погибшего военнослужащего опубликовал Лановецкий районный военный комиссариат Тернопольской области.

Морскому пехотинцу Виталию Собко было 20 лет. Он родился в селе Барсуки Тернопольской области, а до мобилизации жил в Тернополе. Военнослужащий был ранен при выполнении боевой задачи вместе еще с тремя военными. Ранение Собко оказалось смертельным.

Напомним, ранее уже сообщалось, что 25 августа в районе ООС на Донбассе при вражеском обстреле были ранены четверо военных ВСУ. Троих удалось доставить в госпиталь, но один был ранен слишком тяжело и скончался по пути в медучреждение.

Фото terminovo.te.ua

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