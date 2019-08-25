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В сеть слили видео, как Богдан отрывался в Сан-Тропе под Гимн Украины
В День Независимости Украины главы Офиса президента Андрея Богдана не было в Киеве. Он предпочел официальным украинским мероприятиям торжества во французском Сан-Тропе — на свадьбе у друзей-юристов Андрея Довбенко и Анны Огренчук.
Свадьба, на которую пригласили Богдана, была шумной, и гимн Украины там тоже звучал: под него выносили шампанское. Гости при этом приплясывали и нестройным хором выводили слова, не особо попадая в ноты. Видео, как Богдан участвует в торжественном выносе шампанского, опубликовало «Новое время».
Напомним, свадьбу 23 августа праздновали владелица юридической фирмы LCF, член комиссии по реинтеграции Донбасса Анна Огренчук и юрист Андрей Довбенко.
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