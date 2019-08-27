Названы певицы с самым высоким годовым доходом в мире (фото)

Шоу-бизнес

В понедельник, 26 августа, американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире. С огромным отрывом от всех его возглавила Тейлор Свифт. 29-летняя поп-звезда заработала с июня 2018 по июнь 2019 года 185 миллионов долларов. Большую часть этих денег ей принесло турне Reputation Stadium Tour, установившее рекорд в США. На концерты в рамках турне были проданы билеты на сумму 266 миллионов долларов! В середине августа Свифт выпустила свой новый студийный альбом Lover, который сейчас активно раскупается поклонниками певицы.

Тейлор Свифт

Второе место занимает в рейтинге Бейонс. Ее годовой доход составил 81 миллион долларов. Это означает, что Тейлор Свифт опередила Бейонс на 104 миллиона долларов! Такого разрыва за всю историю составления рейтинга Forbesеще не было. Годовой заработок певицы, которой 4 сентября исполняется 38 лет, сформировался их трех основных источников — совместное турне Бейонс и ее мужа Джей-Зи под названием On The Run II, продажа концертного альбома Homecoming и показ специальной программы о певице на стриминговом канале Netflix.

Бейонс

31-летняя уроженка Барбадоса Рианна заняла третье место с годовым доходом в размере 62 миллиона долларов. Эти деньги певице в основном принесли не концерты или новые альбомы, а удачная сделка с международным концерном LVMH, который вложил крупную сумму в бренд Рианны Fenty Beauty, по которым выпускается модная косметика.

Рианна

В первую десятку также вошли Кэти Перри (57,5 миллиона долларов), Пик (57 миллионов долларов), Ариана Гранде (48 миллионов долларов), Дженнифер Лопес (43 миллиона долларов), Леди Гага (39,5 миллиона долларов), Селин Дион (37,5 миллиона долларов), Шакира (35 миллионов долларов).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире, а среди актрис первое место заняла Скарлетт Йоханссон.

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