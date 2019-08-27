- 12:52 В Киеве прибыл советник Трампа: с чем приехал в Украину Джон Болтон
- 12:51 EURACOAL назвал причину включения стоимости доставки угля в формулу «Роттердам +»
- 12:49 Стало известно, кого Зеленский предложит на пост премьера
- 12:46 Как утеплить старую многоэтажку за счет государства
- 12:46 Гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака
- 12:38 Падение курсов доллара и евро: что происходит с депозитами украинцев
- 12:34 В окружении Анастасии Заворотнюк отреагировали на слухи о страшной болезни
- 12:31 Тина Кароль показала подросшего сына и рассказала о секретах воспитания
- 12:26 Голливудский принц: сыну Анджелины Джоли не удалось смешаться с толпой в первый день учебы в университете
- 12:24 "Укроборонпром" не при чем: НАБУ открыло уголовное дело на Гладковского
- 12:22 Силовики заблокировали работу системы для голосования "Рада", — Парубий
- 12:21 Политузника Эдема Бекирова выпустили из СИЗО в Крыму
"Укроборонпром" не при чем: НАБУ открыло уголовное дело на Гладковского
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, которого упоминали в журналистском расследовании по хищениям в «Укроборонпроме», стал фигурантом уголовного производства по факту возможного недекларирования 1,3 млн гривен.
Дело по статье 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса открыли следователи НАБУ.
Как сообщают «Українські Новини», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Гладковский не задекларировал за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына корпоративных прав в «Киевоблэнерго».
Также в его декларации отсутствует информация об автомобиле сына.
Напомним, в начале марта Олег Гладковский был уволен с занимаемой должности первого заместителя секретаря СНБО. Это произошло после того, как имя его сына всплыло во время журналистского расследования по коррупционным схемам в оборонной сфере.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.