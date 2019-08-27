Общество и люди

"Укроборонпром" не при чем: НАБУ открыло уголовное дело на Гладковского

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, которого упоминали в журналистском расследовании по хищениям в «Укроборонпроме», стал фигурантом уголовного производства по факту возможного недекларирования 1,3 млн гривен.

Дело по статье 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса открыли следователи НАБУ.

Как сообщают «Українські Новини», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Гладковский не задекларировал за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына корпоративных прав в «Киевоблэнерго».

Также в его декларации отсутствует информация об автомобиле сына.

Напомним, в начале марта Олег Гладковский был уволен с занимаемой должности первого заместителя секретаря СНБО. Это произошло после того, как имя его сына всплыло во время журналистского расследования по коррупционным схемам в оборонной сфере.

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