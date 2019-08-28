25.00 / 25.25 27.62 / 28.04
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Экс-футболист сборной США умер в 35 лет (фото)

10:32 28 августа 2019 123
Колин Кларк
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший полузащитник сборной США Колин Кларк скончался в возрасте 35 лет от сердечного приступа.

Всю свою профессиональную карьеру футболист провел в трех американских клубах — «Колорадо Рэпидз», «Хьюстон Динамо» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В американской лиге MLS полузащитник выступал до 2014 года и провел 138 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.

В 2009 году на Золотом кубке КОНКАКАФ Колин Кларк провел один поединок за национальную сборную США против Гаити.

Свой единственный поединок в футболке сборной США Колин Кларк провел 10 лет назад против Гаити

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный футболист девяти английских клубов умер после двух инсультов.

Фото Getty Images, EMPICS Sport

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер