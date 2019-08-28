Спорт

Экс-футболист сборной США умер в 35 лет (фото)

Бывший полузащитник сборной США Колин Кларк скончался в возрасте 35 лет от сердечного приступа.

Всю свою профессиональную карьеру футболист провел в трех американских клубах — «Колорадо Рэпидз», «Хьюстон Динамо» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В американской лиге MLS полузащитник выступал до 2014 года и провел 138 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.

В 2009 году на Золотом кубке КОНКАКАФ Колин Кларк провел один поединок за национальную сборную США против Гаити.

Свой единственный поединок в футболке сборной США Колин Кларк провел 10 лет назад против Гаити

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный футболист девяти английских клубов умер после двух инсультов.

Фото Getty Images, EMPICS Sport

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