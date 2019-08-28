СМИ назвали будущих министров: Аваков может "пролететь"

Политика

Команда Зеленского уже практически определилась с составом нового Кабинета министров, за который 29 августа будут голосовать депутаты. Пока не понятна судьба министра внутренних дел: не все согласны переназначать на этот пост Арсена Авакова. Также нет ясности, кто займет место Уляны Супрун и будет руководить Минздравом.

По информации Обозревателя, ключевые посты в Кабинете министров распределятся следующим образом:

вице-премьер-министр по вопросам информатизации — Михаил Федоров;

министр гуманитарной политики — Владимир Бородянский;

министр образования — Анна Новосад;

министр инфраструктуры — Владислав Криклий;

министр финансов — Оксана Маркарова.

По последним данным, пост министра здравоохранения может занять бывший глава Одесской области Максим Степанов.

Что касается поста главы МВД, то будущий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил отдать этот вопрос на откуп новому премьер-министру. По некоторым данным, на пост руководителя МВД есть как минимум четыре претендента.

Деятельность нынешнего министра Арсена Авакова устраивает не всех. Так, 28 августа под Офисом президента несколько сотен людей собрались, чтобы выразить недоверие чиновнику правительства. На акцию собравшиеся принесли пакеты против Авакова и зажгли дымовые шашки.

Напомним, на заседании Верховной Рады 29 августа старый Кабмин сложит полномочия, и депутаты смогут приступить к голосованию за новых министров.

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