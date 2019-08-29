25.05 / 25.35 27.67 / 28.06
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Дрогобыче начались задержания по делу об обрушении дома

10:09 29 августа 2019 88
взрыв в доме в Дрогобыче
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В Дрогобыче Львовской области после обвала части четырехэтажного жилого дома в результате взрыва в среду, 28 августа, сотрудники полиции задержали двух работников коммунального предприятия — 57-летнего мужчину и 60-летнюю женщину — местных жителей.

— По факту обвала части жилого четырехэтажного дома на улице Грушевского открыто уголовное производство по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства», «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Служебная халатность», что предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 12 лет, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

По информации из других источников, задержаны начальник участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда и инженер коммунального предприятия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, число жертв трагедии в Дрогобыче увеличилось. Под завалами обнаружены тела восьми погибших: семи взрослых и одного ребенка.

«ФАКТЫ» также писали о похожем случае, произошедшем в Фастове Киевской области. Там в результате взрыва в жилом пятиэтажном доме погибло несколько человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер