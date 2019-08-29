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В Дрогобыче начались задержания по делу об обрушении дома
В Дрогобыче Львовской области после обвала части четырехэтажного жилого дома в результате взрыва в среду, 28 августа, сотрудники полиции задержали двух работников коммунального предприятия — 57-летнего мужчину и 60-летнюю женщину — местных жителей.
— По факту обвала части жилого четырехэтажного дома на улице Грушевского открыто уголовное производство по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства», «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Служебная халатность», что предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 12 лет, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.
По информации из других источников, задержаны начальник участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда и инженер коммунального предприятия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, число жертв трагедии в Дрогобыче увеличилось. Под завалами обнаружены тела восьми погибших: семи взрослых и одного ребенка.
«ФАКТЫ» также писали о похожем случае, произошедшем в Фастове Киевской области. Там в результате взрыва в жилом пятиэтажном доме погибло несколько человек.
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