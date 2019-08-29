Украина

Блог американского полковника с обвинением военных ВСУ в лени и жадности оказался фейковым

Военная прокуратура Западного региона Украины (Львов) официально опровергла распространенную в некоторых СМИ критическую информацию об украинских военнослужащих, якобы принадлежащую американскому полковнику, который пребывает в Украине в качестве инструктора.

— Появились публикации со ссылкой на фейковый личный блог американского полковника о том, что якобы «пьяные, жадные и ленивые украинские военные являются главной проблемой Яворовского учебного центра» (военного полигона. — Авт.). Информация недостоверная и представлена в фальшивом блоге, -заявила военная прокуратура.

Объединенная многонациональная группа по подготовке — «Украина ОТГ «Карантан» (ОБГП-У) и ее руководители ценят, уважают созданное партнерство с Учебным центром подготовки подразделений — «Яворов» и Вооруженными силами Украины. ВСУ — элитные войска, которые наполнены патриотизмом, желанием получить новый опыт и повысить свои оборонные возможности. Отмечают военные правоохранители.

— Лицо, которое выдает себя за командующего ОБГП-У, предприняло попытку дискредитировать миссию Вооруженных сил Украины. Эта личность — самозванец! - предупредила военная прокуратура и посоветовала представителям СМИ обращаться за информацией к уполномоченным на это источникам и не распространять недостоверную информацию.

Для справки



Яворовский военный полигон — полигон Вооруженных сил Украины, расположенный в 30 км к северо-западу от Львова, на территории Яворовского района Львовской области. Также известен как Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. На полигоне под руководством иностранных инструкторов, в том числе и американских, совершенствуют свое мастерство украинские военнослужащие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Администрация президента США Дональда Трампа не спешит с выделением Украине обещанной военной помощи в размере 250 миллионов долларов. Кроме того, Трамп поручил еще раз проверить, что средства будут потрачены на правильные цели.

«ФАКТЫ» также писали о ЧП на Яворовском полигоне: во время учебных стрельб 35-летний солдат-резервист выстрелил из автомата АК и нанес серьезное ранение 21-летнему военнослужащему.

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