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Схема Коломойского не заинтересовала правоохранительные органы, — эксперт
Пока НАБУ сражается в судах с пресловутым «Роттердам+», Игорь Коломойский может без всяких формул зарабатывать на поставках российского угля госкомпании «Центрэнерго». Об этом написал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в материале для интернет-издания «Хвиля».
«1 июля исполняющим обязанности главы правления государственной генерирующей компании „Центрэнерго“ вместо Олега Коземко стал Владимир Потапенко. После смены менеджмента госкомпания отказалась от услуг украинской шахты „Краснолиманская“ и начала покупать российский уголь у компаний, входящих в орбиту Игоря Коломойского», — написал Кулик.
Эксперт сообщил, что, по обнародованной СМИ информации, «Центрэнерго» подписала договор на поставку угля из России на 400 миллионов гривен с ООО «Нефть Форс», учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват».
«Фирмы Коломойского поставляют уголь на „Центрэнерго“ по завышенной цене 2500 грн/тонна (это выше цены „Роттердам+“, которая сейчас составляет всего 1741 грн/тонна). Себестоимость электроэнергии из угля по такой цене составляет не менее 1,90 грн кВт-час, но заводам группы „Приват“ она продается по неприлично низкой цене — 1,30 грн кВт-час. Соответственно, у „Центрэнерго“ формируются огромные убытки, которые остаются мажоритарному собственнику — государству», — написал Кулик.
При этом Кулик подчеркнул, что схема Коломойского не заинтересовала правоохранительные органы, которые сосредоточены исключительно на «деле «Роттердам+», хотя именно эта методика ценообразования дает сейчас наиболее низкую цену на уголь.
Ранее Независимый профсоюз горняков Украины обратился к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову с просьбой проверить информацию о закупке госпредприятием «Центрэнерго» угля с оккупированных районов Донбасса.
А эксперт Кирилл Сазонов прокомментировал совещание у президента по энергетическим вопросам, на котором выяснилось, что закупать уголь по цене, рассчитанной по формуле «Роттердам+», дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии.
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