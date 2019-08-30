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Шоу-бизнес

Петросян засветился на “Новой волне" с молодой любовницей: в сеть попало видео

4:11 30 августа 2019 53
Петросян и Брухунова
Инф. «ФАКТОВ»

Известный российский юморист Евгений Петросян перестал скрывать отношения с помощницей Татьяной Брухуновой после развода с Еленой Степаненко.

Они вместе не только ездят по дорогим курортам, но и посещает увеселительные мероприятия. К примеру, вчера пара пришла на заключительный концерт фестиваля — послушать Риту Ору, пишет издание Super.

Отмечается, что Петросян и Брухунова вместе вошли в зал и уселись рядом с жюри, в числе которых были Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Сергей Лазарев и другие звезды.

Шоумен был облачен в рубашку, штаны на подтяжках и вел себя свободно и позитивно. Его молодая избранница облачилась в пестрый сарафан и свысока наблюдала за реакцией окружающих на свою дизайнерскую сумку.

Увидев направленные на нее камеры фотографов, возлюбленная артиста начала прикрываться импровизированным веером.

Напомним, 73-летний Петросян официально развелся со своей женой Еленой Степаненко в ноябре прошлого года. Они были женаты 32 года. Сообщалось, что новой возлюбленной артиста стала его 29-летняя ассистентка Татьяна Брухунова. Именно ее считают виновницей развода юмориста с Еленой Степаненко. Однако Брухунова отрицает, что разрушила семью. Мол, у Петросяна и Степаненко уже давно были исключительно рабочие, а не семейные отношения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», скандал вокруг слухов с разводом помог Петросяну и Степаненко значительно увеличить расценки на свои выступления.

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