Шоу-бизнес

Принцесса Диана и Олег Винник: чем поразит второй эфир «Танців з зірками» (фото)

1 сентября на канале «1+1» состоится второй прямой эфир третьего сезона обновленного проекта «Танці з зірками». В это воскресенье телезрители впервые смогут проголосовать за своих любимых участников, а по результатам оценок судей и зрителей одна из пар покинет проект.

Тема прямого эфира — «Вечер легенд»: участники посвятят выступления своим кумирам.

Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой подарят страстное танго Олегу Виннику (кстати, известный певец в этом эфире будет ведущим балкона).

Даниэль Салем со своей партнершей Юлией Сахневич раскроют зрителям новую драматическую историю из жизни ведущего «Одруження наосліп» в лирическом контемпорари.

Актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко продемонстрируют джаз, который пара станцует в честь певца James Brown.



*Алена Шоптенко и Алексей Яровенко

Актриса «Квартала 95» Елена Кравец с Максом Леоновым выполнят модерн под проникновенные строки известной поэтессы Веры Полозковой.



*Макс Леонов и Елена Кравец

Ведущая Надежда Матвеева и Валерий Шохин зажгут зал страстной самбой, которую ведущая посвятит своей любимой певице Jenifer Lopez.



*Валерий Шохин и Надежда Матвеева

Людмила Барбир со своим партнером Дмитрием Жуком выполнят фьюжн в честь принцессы Дианы.

Судьи проекта — Франциско Гомес, Екатерина Кухар и Влад Яма.

— Судя по составу участников, этот сезон будет самым сильным за последние три года, — сказал «ФАКТАМ» Влад Яма. - Я с удовольствием жду каждого эфира. У меня уже есть свои фавориты, как и те, кому может достаться мой антикубок имени Дмитрия Комарова.

Ведущими всего сезона «Танців з зірками» будет пара Юрий Горбунов и Тина Кароль. Тринадцать лет назад состоялся дебют их звездного тандема. В обновленных сезонах они вместе лишь открывали и закрывали эфиры.

Напомним, в финале выигрывает та пара, которая наберет наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования.

О том, чем запомнился зрителям первый эфир шоу, читайте в статье «Трусы Maruv и признание партнерши Зеленского: самые яркие моменты первого эфира «Танців з зірками».

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