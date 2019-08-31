Мир

Протестующие в Гонконге устроили публичный показ фильма об украинском Евромайдане и поплатились за это

Участники протестов в Гонконге устроили массовый показ украинского документального фильма «Зима в огне» о событиях Революции Достоинства в Украине. Фильм транслировали на 40 различных площадках города, причем в ряде случаев — на экранах, принесенных самими горожанами.

Однако утром после показа его организаторы Джошуа Вонг, Агнес Чоу и Энди Чен были поочередно задержаны полицией и увезены в неизвестном направлении.

По информации DW, 31 августа на улицы Гонкога снова вышли десятки тысяч протестующих. Сначала полиция только блокировала отдельные улицы и не вмешивалась в процессию, однако на подходах к зданию Законодательного совета Гонконга против демонстрантов применили слезоточивый газ, водомет и перцовый спрей.

Протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Поводом стало принятие закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей.

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