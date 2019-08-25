1 сентября 2019

Вчера в Сети отмечали День блога. Как отмечали? Да как обычно. Каждый по-своему. Одни — поливая грязью всё вокруг и всех вокруг. Это у них называется ''выплеснуть душу''. Можно только представить, что же у них в той душе творится, если её регулярно приходится вычищать таким образом. Другие заумно и бессвязно в очередной раз попытались объяснить необъяснимое. Третьи (те самые, чьи посты пользуются, может быть, не наибольшей популярностью, но неизменно вызывают интерес необычностью взгляда и глубиной анализа происходящих событий) привычно занялись просвещением сограждан по поводу вопросов, остро волнующих каждого.

Я отношу себя к четвёртой категории, с позволения сказать, блогеров — к людям, просто высказывающим вслух мысли, которые кому-нибудь могут показаться полезными или хотя бы интересными. Зачем? А Бог его знает… Хочется. Причём, следует заметить, не всегда эти мысли рождаются в твоей голове. Но, почерпнутые отовсюду и пропущенные через душу и сердце, они со временем становятся твоими настолько, что разделяя (или порой даже вовсе не разделяя) их, ими хочется делиться, слыша реакцию людей, чьим мнением дорожишь.

Вот лишь несколько таких мыслей, выносив которые, надеешься произнести в надежде, что они кому-нибудь могут пригодиться.

Начинать всегда нужно с малого. Так ведь и кувшин наполняется — капля за каплей. С малого начинают все. Но только те, кто последователен и терпелив, добиваются большего.

Мысли материальны. Вне всяких сомнений. Со временем мы становимся тем, о чем постоянно думаем. Человек, живущий с дурными мыслями, ими же и наполняется. И, вечно страдая, порой даже не понимает, что с ним происходит. Человек же, думающий и поступающий с добрыми намерениями, как правило, добивается и большего, и лучшего.

Следует научиться прощать. Ведь сдерживать гнев в себе, носить его в себе в надежде выплеснуть на кого-то — сродни медленному, но необратимому сжиганию самого себя. Учитесь прощать.

Каждый наш поступок имеет значение. Чтобы развиваться, нужно действовать. Чтобы развиваться быстро, нужно действовать каждый день. Кто-то мудрый сказал: ''Бог даёт каждой птице червя, но не бросает его в гнездо…'' Счастье не сваливается на голову тех, кто бездействует. И это истина.

Нужно пытаться понимать других. Многие давно уже перестали бороться за правду, решив бороться только за себя. Следует попытаться сначала понять других и лишь тогда постараться, чтобы поняли вас. Попробуйте сосредоточиться на том, что иногда, понимая других, лучше быть счастливым, чем даже быть правым.

Очень важно уметь побеждать себя. Победа над собой нередко бывает куда важнее победы над кем-то. Тем более, что эту вашу победу над собой не дано отнять никому. Научитесь контролировать свои мысли. Да, вы не можете запретить птице пролетать над вашей головой, но вы в состоянии помешать ей свить гнездо на вашей голове.

Стремитесь жить в гармонии. Гармония приходит изнутри. Многие из нас ищут её снаружи, только напрасно теряя время на поиски. Гармония — это не новая работа, не новая машина и не новый брак. Гармония — это мир в душе, и он начинается с вас самих.

И последнее. Нужно уметь быть благодарным. За всё. Всегда. Задумайтесь лишь на мгновение — и вы легко найдёте массу поводов для благодарности. Не забывайте благодарить. Благодарное сердце сделает вас ещё сильнее и увереннее в себе.

Вот и всё на сегодня. Всем именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.