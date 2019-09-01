- 13:38 Воет по-волчьи: в селе на Прикарпатье нашли мальчика-маугли
- 13:20 Где смотреть онлайн «Заря» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 6-го тура чемпионата Украины
- 13:12 В России мужчина отрезал голову двухмесячной дочери: детали жуткой трагедии
- 12:43 Совместное наблюдение? Боевиков «ЛНР» засняли вместе с наблюдателями ОБСЕ на мосту в Станице Луганской
- 12:17 Шевченко вызвал в сборную Украины еще одного футболиста
- 12:05 Тепло продолжит радовать: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале новой недели
- 11:46 Присвоили Львов и Ровно: сеть возмутили фото польского поезда
- 11:24 Пицца, картошка фри и Sprite: как Ломаченко отметил победу над Кэмпбеллом
- 10:59 Настоящая зона: в сети показали печальное фото из Крыма
- 10:19 В Техасе устроили расстрел посетителей магазина: много жертв и пострадавших
- 10:17 Ukrainian Fashion Week SS20: яркие фото звездных гостей и первых показов
- 10:05 Сумасшедшая развязка: «Наполи» в серии А отыграл три мяча у команды Роналду, но потерпел поражение из-за автогола
Воет по-волчьи: в селе на Прикарпатье нашли мальчика-маугли (фото)
В селе Голодивка Рогатинского района Ивано-Франковской области волонтеры обнаружили мальчика-маугли. Ребенок асоциален: он не разговаривает и избегает людей.
«В старом хлеву на окраине села под лесом нашли маленького маугли. Малыш не говорит — воет, как маленький волк, не вылезает из своего убежища и убегает от людей, словно маленький напуганный звереныш, который живет сам по себе», — сообщает местное издание «Вікна».
По словам основательницы «Центра доброты для мамы и ребенка» Марии Левченко, мальчика зовут Владимир, ему пять лет, он из очень бедной семьи. Мать прячет ребенка, боясь осуждения соседей — сельчане ругают женщину за то, что она родила.
«Ребенку мы поможем, попробуем справиться с его страхом, вернуть к жизни и детству. Но такие истории должны приводить нас к раздумью и к переосмыслению, возможно, стоит услышать, обнять, посоветовать и поддержать, подставить плечо там, где еще можно удержать», — считает Левченко.
Напомним, ранее в Москве в захламленной квартире нашли девочку-маугли, брошенную родителями. Девочка быстро восстановилась и вновь начала говорить.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!