Воет по-волчьи: в селе на Прикарпатье нашли мальчика-маугли (фото)

Общество и люди

В селе Голодивка Рогатинского района Ивано-Франковской области волонтеры обнаружили мальчика-маугли. Ребенок асоциален: он не разговаривает и избегает людей.

«В старом хлеву на окраине села под лесом нашли маленького маугли. Малыш не говорит — воет, как маленький волк, не вылезает из своего убежища и убегает от людей, словно маленький напуганный звереныш, который живет сам по себе», — сообщает местное издание «Вікна».

По словам основательницы «Центра доброты для мамы и ребенка» Марии Левченко, мальчика зовут Владимир, ему пять лет, он из очень бедной семьи. Мать прячет ребенка, боясь осуждения соседей — сельчане ругают женщину за то, что она родила.

«Ребенку мы поможем, попробуем справиться с его страхом, вернуть к жизни и детству. Но такие истории должны приводить нас к раздумью и к переосмыслению, возможно, стоит услышать, обнять, посоветовать и поддержать, подставить плечо там, где еще можно удержать», — считает Левченко.

Напомним, ранее в Москве в захламленной квартире нашли девочку-маугли, брошенную родителями. Девочка быстро восстановилась и вновь начала говорить.

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