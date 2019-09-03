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Под Николаевом автобус с курортниками снес с дороги машину полиции (фото, видео)
Дорожно-транспортное происшествие случилось около 4 часов утра 3 сентября на 195 км автодороги Н-24 Николаев — Вознесенск — Благовещенское, возле поселка Зайвое.
Как сообщили «ФАКТАМ» в Управлении патрульной полиции Николаевской области, пассажирский автобус Mercedes-Benz врезался в шедший впереди патрульный Toyota Prius. Оба автомобиля двигались по правой полосе. При этом водитель автобуса проигнорировал требования правил и не выдержал дистанцию. От удара патрульную машину отбросило на обочину, где она сбила дорожный знак и, съехав в кювет, врезалась в дерево.
Как оказалось, 50-летний водитель автобуса возил курортников перевозки по маршруту Киев — Железный порт. Разрешительных документов на нерегулярные пассажирские перевозки у него не оказалось. На место вызвали сотрудников Управления Укртрансбезопасности.
На водителя был составлены админпротоколы за то, что у него не было сменщика (при перевозках пассажиров на расстояние свыше 500 км должны работать два водителя), и за нарушение, повлекшее таран полицейских — по 124-й статье административного кодекса (нарушение, повлекшее повреждение транспортного средства). Водителю грозит штраф или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Водитель пояснил патрульным, что во время движения просто не заметил автомобиль полиции.
Патрульная полиция Николаевщины призывает участников дорожного движения быть внимательными и беспрекословно соблюдать Правила дорожного движения. Если вы во время управления автомобилем чувствуете усталость — остановитесь и отдохните.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?