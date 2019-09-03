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Происшествия

В Одесской области микроавтобус столкнулся с легковушкой: пострадали пять человек (фото)

15:45 3 сентября 2019 74
ДТП в Измаиле
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Во вторник, 3 сентября, на трассе международного значения Одесса — Рени столкнулись микроавтобус Renault Master и легковушка Audi А6. По словам очевидцев, ДТП случилось на выезде из города Измаила (участок окружной дороги) в районе железнодорожного переезда.

Как сообщили в патрульной полиции, Renault Master двигался со стороны села Лощиновка Измаильского района и, пересекая трассу, нарушил правила. В частности, не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю, ехавшему со стороны села Броска в направлении Софьян. В аварии пострадала девушка-пассажир автомобиля Audi и пассажиры микроавтобуса.

«В результате столкновения с различными телесными повреждениями госпитализированы пять человек, в том числе мальчик и девочка в возрасте одного года и двух лет», — сообщили в региональном главке Нацполиции.

На месте ДТП работают сотрудники патрульной полиции и следователи Измаильского отдела регионального главка Нацполиции. Предварительно установлено, что 57-летний водитель Renault Master не выполнил требование дорожного знака и не предоставил преимущество в движении 44-летнему водителю Audi A6.

По данному факту сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день резонансное ДТП произошло в Николаевской области. Как сообщали «ФАКТЫ», автобус, перевозивший курортников по маршруту Киев — Железный Порт, снес с дороги полицейскую машину.

А Национальная полиция опубликовала фото с места ДТП в Тернопольской области, в котором 2 сентября погиб известный музыкант Василий Жданкин. В нескольких метрах от его дома в скутер 61-летнего кобзаря врезался автомобиль.

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