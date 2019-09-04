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Литва — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
В субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу сыграет на стадионе ЛФФ в Вильнюсе поединок квалификации Евро-2020 против команды Литвы (начало — в 19:00). При этом лишь в своем 260-м по счету матче «желто-синие» впервые в истории сразятся с соперником на поле с искусственным покрытием.
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Вальдаса Урбонаса и Андрея Шевченко, за которой вы сможете следить в этой новости.
Минус Бойко, плюс Коваленко и Панькив
Главный тренер сборной Украины в предстоящем поединке с Литвой и товарищеском матче против Нигерии (10 сентября в Днепре) рассчитывает на 25 футболистов. Из-за повреждения спины лагерь национальной команды покинул голкипер «Динамо» Денис Бойко, которого заменил вратарь «Александрии» Юрий Панькив. Также в расположение «желто-синих» прибыл полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко.
Со 2 сентября наша национальная команда тренируется в Киеве, а в четверг, 5 сентября, подопечные Андрея Шевченко вылетят в столицу Литвы, где их временным штабом станет пятизвездочный отель Vilnius Grand Resort в пригороде Вильнюса.
Полностью список игроков сборной Украины выглядит так: вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Вальядолид», Испания), Юрий Панькив («Александрия»); защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все — «Динамо»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия); полузащитники — Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Роман Безус («Гент», Бельгия), Марьян Швед («Селтик», Шотландия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский (все — «Динамо»), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтер»); нападающие — Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»).
По неофициальной информации, трансфер Евгения Коноплянки из «Шальке» обошелся «Шахтеру» в 1,5 млн евро
У соперника — 14 легионеров
Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас рассчитывает в матчах с командами Украины и Португалии (10 сентября) на 23 футболиста, 14 из которых легионеры: вратари — Эрнестас Шеткус («Хапоэль», Беэр-Шева, Израиль), Эмилиус Зубас («Бней-Иегуда», Израиль), Витаутас Черняускас (ЦСКА, Болгария); защитники — Миндаугас Палионис («Ян», Германия), Линас Климавичюс («Динамо», Бухарест, Румыния), Витаутас Андрюшкявичюс («Тобол», Казахстан), Эдвинас Гирдвайнис (РФШ, Латвия), Альгис Янкаускас («Судува», Литва), Эгидиус Вайткунас («Каунас Жальгирис»), Роландас Баравикас, Саулюс Миколюнас (оба — «Жальгирис»); полузащитники — Викинтас Сливка («Хиберниан», Шотландия), Донатас Казлаускас («Ритеряй», Литва), Мантас Куклис («Жетысу», Казахстан), Гедрас Матулевичюс, Овидиус Вербицкас (оба — «Судува»), Деймантас Петравичюс («Окжетпес», Казахстан), Домантас Шимкус, Модестас Воробьевас (оба — «Жальгирис»), Артурас Жулпа («Тобол», Казахстан); нападающие — Федор Черных («Оренбург», Россия), Паулюс Голубицкас («Судува»), Каролис Лаукжемис («Истра 1961», Хорватия).
Стоит отметить, отсутствие в составе лучшего игрока Литвы 2018 года Арвидаса Новиковаса из варшавской «Легии». Форвард пропустит ближайшие поединки из-за травмы. Кроме него, различные повреждения есть у защитника Вайдаса Славицкаса, а также у полузащитников Юстинаса Маразаса и Каролиса Хведукаса.
В 2009—2014 годах литовец Саулюс Миколюнас защищал цвета киевского «Арсенала» и «Севастополя»
Состав Украины дороже почти в 17 раз
По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав сборной Украины дороже футболистов команды Литвы почти в 17 раз (161 млн против 9,575 млн).
Пятерку самых дорогих футболистов «желто-синих» составили: Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков и Александр Зинченко — по 20 млн евро, Руслан Малиновский — 12,5 млн и Марлос — 11 млн.
Что же касается команды Литвы, то дороже всех на трансферном рынке стоят Федор Черных — 1,5 млн евро, Артурас Жулпа — 1,2 млн, Витаутас Черняускас — 800 тысяч, Эмилиус Зубас — 650 тысяч, а также Лимас Климавичюс и Витаутас Андрюшкявичюс — по 600 тысяч.
Самый дорогой футболист сборной Литвы форвард российского «Оренбурга» Федор Черных стоит 1,5 млн евро
Положение команд в группе
Наша национальная команда в трех проведенных поединках отборочного цикла Евро-2020 отпраздновала три победы и один раз сыграла вничью. «Желто-синие» в Лиссабоне разошлись миром с Португалией (0:0), вырвали победу на стадионе «Жози Бартель» у Люксембурга (2:1), одолели представителей герцогства во Львове (1:0) и разгромили на «Арене Львов» Сербию (5:0).
Достижения сборной Литвы на старте квалификации куда скромнее: выездной проигрыш (1:2) и домашняя ничья (1:1) с Люксембургом, а также сокрушительное гостевое поражение от сербов (1:4).
Положение команд в группе В:
1. Украина — 10 очков (4 матча);
2. Люксембург — 4 (4);
3. Сербия — 4 (3);
4. Португалия — 2 (2);
5. Литва — 1 (3).
Оставшиеся матчи:
7 сентября (суббота)
Литва — Украина
Сербия — Португалия
10 сентября (вторник)
Литва — Португалия
Люксембург — Сербия
11 октября (пятница)
Португалия — Люксембург
Украина — Литва
14 октября (понедельник)
Украина — Португалия
Литва — Сербия
14 ноября (четверг)
Португалия — Литва
Сербия — Люксембург
17 ноября (воскресенье)
Сербия — Украина
Люксембург — Португалия
История противостояния
В прежние годы сборные Украины и Литвы противостояли друг другу восемь раз (пять побед «желто-синих», одна ничья и два выигрыша соперника).
18.11. 2014 Киев Украина — Литва 0:0
Видеообзор матча Украина — Литва — 4:0
День в истории
В прежние годы наша национальная команда проводила поединки 7 сентября четырежды, отпраздновав при этом лишь одну победу. В 1994-м «желто-синие» при Олеге Базилевиче без ряда ведущих футболистов сенсационно уступили в Киеве… Литве — 0:2, в 2002-м при Леониде Буряке в Ереване упустили преимущество в два мяча в поединке с армянами — 2:2 и в 2005-м при Олеге Блохине уже в статусе участника финального турнира ЧМ-2006 проиграли на родном «Олимпийском» туркам — 0:1. И только в 2010 году с главным тренером Юрием Калитвинцевым украинская сборная на столичной динамовской арене победила в спарринге команду Чили — 2:1.
7 сентября 2010 года Андрей Шевченко играл за сборную Украины против Чили
Стадион ЛФФ
Поединок между подопечными и Шевченко примет стадион Литовской федерации футбола в Вильнюсе (бывшая арена «Ветра»), оборудованный полем с искусственным покрытием и способный принять на своих трибунах 5 067 болельщиков.
На арене, открытой в 2004 году на месте старого стадиона «Локомотив», свои домашние поединки проводят клубы «Жальгирис» и «Тракай», а также сборная Литвы. Кроме того, на стадионе располагается штаб-квартира Литовской федерации футбола.
Кстати, как сообщает официальный сайт ЛФФ, все билеты на предстоящий поединок были проданы еще в августе. Ожидается, что сборную Украины на арене поддержат около тысячи наших болельщиков.
Стадион Литовской федерации футбола вмещает всего 5 тысяч болельщиков
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок Литва — Украина.
Фото ffu.ua, Getty Images
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.