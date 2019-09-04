Одесса прощается с врачом, спасавшим жизни украинских воинов на Донбассе

Происшествия

В среду, 4 сентября, в Одессе простятся с 37-летним Иваном Герценом — врачом-ортопедом, спасавшим жизни украинским воинам, раненным в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). Герцен скончался на рабочем месте. У врача не выдержало сердце — произошел обширный инфаркт. По словам коллег, накануне Иван Герцен попал под обстрел, находясь в санитарном транспорте, перевозившем раненых бойцов в госпиталь.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Одесского горсовета, Иван Герцен родился 19 июня 1982 года. В 2005 году окончил Одесский национальный медицинский университет, после чего начал работать в городской поликлинике № 6 (ныне — КДЦ № 6).

«С первых дней Иван Иванович проявил себя как высококвалифицированный, ответственный специалист, а главное — замечательный, душевный человек, — отмечают коллеги. — С ноября минувшего года он, офицер запаса, работал в военном госпитале в Днепре, где лечил раненных в зоне ООС бойцов. Он даже жил при госпитале и был готов прийти на помощь пациентам 24 часа в сутки».

Напомним, с начала боевых действий на Донбассе Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова приняла на лечение более 12 тысяч украинских военнослужащих.

Бойцов, раненых в зоне ОСС, также направляют в Одессу — в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Добавим, что Иван Герцен — внук известнейшего медика-травматолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Украины, действительного члена Всемирной ассоциации хирургов, травматологов и ортопедов Ивана Генриховича Герцена. Иван Генрихович многие годы заведовал кафедрой травматологии и ортопедии Одесского медуниверситета.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре ушел из жизни ортопед-травматолог больницы Мечникова Николай Мажара, спасавший раненых бойцов.

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