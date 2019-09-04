Происшествия

В Донецке прогремел мощный взрыв на шахте: все подробности и фото разрушений

В среду, 4 сентября, около 9:00, оккупированный Донецк содрогнулся от мощного взрыва. Жители города отметили, что по улицам понеслись «скорые» и машины спасателей. В социальных сетях люди сообщили, что сдетонировала взрывчатка на шахте Скочинского.

Также люди пишут: «На Скочинского взрывчатка сдетонировала. Один взрывник погиб, один ранен сильно. Скорая ехала 40 мин. Слышно было по всему городу. Сейчас разбираются в причинах».

Чуть позже появилась информация и в «официальных» пабликах оккупантов:

«4 сентября, в 9:27, на территории, прилегающей к промышленной площадке поверхностного комплекса ОП „Шахта им. А.А. Скочинского“ ГП „Донецкая угольная энергетическая компания“, произошел взрыв неустановленного предмета. В результате погиб сотрудник шахты 1964 года рождения. На данный момент место взрыва обследуют саперы, работают криминалисты, создана комиссия с участием представителей „Министерства угля и энергетики ДНР“, „МЧС ДНР“ и др. по расследованию причин произошедшего. Взрыв не повлиял на работу угледобывающего предприятия».

Специалист, посмотрев на снимок (в заголовке), на котором запечатлены разрушения наземных сооружений на шахтном дворе, предположил, что взорвался не наземный предмет, а подземный склад со взрывчатыми веществами.

«В лаборатории такого мощного взрыва не произошло бы, так как там работают с мизерным количеством взрывчатых веществ. Судя по снимку, разрушен ствол — или людской или скиповой (он предназначен для спуска-подъема грузов в подземку. - Авт.). Оба ствола находятся рядом. И под скиповым расположен склад со взрывчатыми веществами, которые используют для работы в шахте. На складе их хранится немало. Взрывчатка для угледобывающих предприятий на сегодня поступает на оккупированную территорию из России. И горняки в приватных беседах жалуются на ее качество — возможно, в ОРДО спихивают то, что у самих не проходит контроль качества», — прокомментировал ситуацию председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николай Волынко.

Как ранее писали «ФАКТЫ», шахта Скочинского, как и многие предприятия региона, переживает не лучшие времена из-за отсутствия обещанных инвестиций из России. Администрация активно обсуждает информацию о вероятных задержках зарплаты. И это не единственное предприятие, которое может остановиться уже сентябре.

Фото из паблика оккупантов



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