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Происшествия

Знаменитого киевского Самсона покрасили в розовый цвет (фото)

15:30 4 сентября 2019 85
Розовый Самсон
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В ночь на 4 сентября группа подростков покрасила розовой краской одну из визитных карточек Киева — фонтан «Самсон» на Контрактовой площади. Сотрудники полиции застали их во время совершения этого акта вандализма.

Подростки были задержаны. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в коммунальном объединении «Київзеленбуд».

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В «Київзеленбуді» отмечают, что вандалы регулярно разрисовывают фонтан. Поэтому его приходится красить несколько раз в год. Сейчас рассматривается вопрос о капитальном ремонте знаменитого фонтана. Провести его планируется в 2029 году.

Напомним, что фонтан «Самсон» был построен 1749 году. Во время грандиозного пожара на Подоле в 1811 году он сильно пострадал. Сооружение тогда отстроили, но уже без солнечных часов на крыше павильона. В сталинские годы фонтан разобрали. В 1982 году в ходе подготовки к празднования в 1500-летию Киева «Самсон» восстановили в первозданном виде.

Существует примета, связанная со знаменитым киевским фонтаном. Считается, что, если выпьешь воды из «Самсона», останешься жить в Киеве навсегда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что неизвестные вандалы повредили памятник основателям Киева — Кию, Щеку, Хориву и сестре их Лыбеди.

Фото КО «Київзеленбуд»

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