Спорт

Испанцы в траурных повязках победили в Бухаресте Румынию: видеообзоры игр отбора к Евро-2020

В четверг, 5 сентября, в четырех группах возобновились баталии в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Группа D



Ирландия — Швейцария — 1:1 (Макголдрик, 85 — Шер, 74)

Гибралтар — Дания — 0:6 (Сков, 6, Эриксен, 34, с пенальти, 50, с пенальти, Дилейни, 69, Гюткьер, 73, 78)

Положение команд: 1. Ирландия — 11 очков (5 матчей); 2. Дания — 8 (4); 3. Швейцария — 5 (3); 4. Грузия — 3 (4); 5. Гибралтар — 0 (4).

Группа F

Румыния — Испания — 1:2 (Андоне, 59 — Серхио Рамос, 29, с пенальти, Алькасер, 47). На 79-й минуте удален испанец Льоренте.

Поединок в Бухаресте начался с минуты молчания в память о 9-летней дочери экс-наставника сборной Испании Луиса Энрике, умершей несколько дней назад.

Судьбу встречи, на которую команды вышли с траурными повязками на рукавах, в пользу оставшихся в меньшинстве гостей решили гол с пенальти Серхио Рамоса из «Реала» и точный удар Пако Алькасера из дортмундской «Боруссии». Хотя, по большому счету, испанцы едва унесли ноги.

Кстати, статистика 33-летнего защитника Королевского клуба Серхио Рамоса в сборной впечатляет: он не уходит с поля без гола в восьми из девяти последних поединков за национальную команду. Кроме того, мяч в ворота Румынии стал для Рамоса 21-м в футболке сборной Испании, что позволило ему догнать Мичела и войти в десятку лучших бомбардиров в истории «Красной Фурии».

Лучший голеадор испанцев Давид Вилья — 59 голов. Также в топ-10 входят: Рауль (44 мяча), Фернандо Торрес (38), Давид Сильва (35), Фернандо Йерро (29), Фернандо Мориентес (27), Эмилио Бутрагеньо (26), Альфредо ди Стефано (23), Хулио Салинас (22), а также Мичел и Серхио Рамос (по 21), которые делят 10—11-ю позиции.

Кстати, сборная Испании смогла одолеть румын на их поле лишь с седьмой попытки (ранее были три ничьи и три поражения).

Норвегия — Мальта — 2:0 (Берге, 34, Кинг, 45+1, с пенальти)

Фарерские острова — Швеция — 0:4 (Исак, 12, 15, Линделеф, 23, Квайсон, 41)

Положение команд: 1. Испания — 15 (5); 2. Швеция — 10 (5); 3. Норвегия — 8 (5); 4. Румыния — 7 (5); 5. Мальта — 3 (5); 6. Фареры — 0 (5).

Группа G

Израиль — Северная Македония — 1:1 (Захави, 55 — Адеми, 64)

Положение команд: 1. Польша — 12 (4); 2. Израиль — 8 (5); 3. Австрия — 6 (4); 4. Северная Македония — 5 (5); 5. Словения — 5 (4); 6. Латвия — 0 (4).

Группа J



Армения — Италия — 1:3 (Карапетян, 11 — Белотти, 28, 80, Пеллегрини, 77). На 45+1-й минуте у армян удален Карапетян.

Команда Роберто Манчини, целый второй тайм действовавшая в большинстве, выиграла все пять матчей отборочного турнира с общим счетом 16:2 и близка к завоеванию путевки в финальный турнир.

Более того, как сообщает Gracenote Live, сборная Италии теперь обладатель самой длительной серии без поражений в отборочных турнирах чемпионатов Европы. «Голубая Эскадра» не проигрывает в квалификации Евро на протяжении 35 матчей подряд (29 побед, 6 ничьих). В последний раз итальянцы уступили в отборочном турнире европейских первенств 6 сентября 2006 года, когда капитулировали на поле французов — 1:3.

Финляндия — Греция — 1:0 (Пукки, 52, с пенальти)

Босния и Герцеговина — Лихтенштейн — 5:0 (Гояк, 11, 89, Малин, 80, в свои ворота, Джеко, 85, Вишча, 88)

Положение команд: 1. Италия — 15 (5); 2. Финляндия — 12 (5); 3. Босния и Герцеговина — 7 (5); 4. Армения — 6 (5); 5. Греция — 4 (5); 6. Лихтенштейн — 0 (5).

Пятого сентября состоялось также несколько товарищеских поединков с участием европейских сборных: Южная Корея — Грузия — 2:2, Северная Ирландия — Люксембург — 1:0, Черногория — Венгрия — 2:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча квалификации Евро-2020 Литва — Украина.

Фото Getty Images



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