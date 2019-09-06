Скорпионам стоит поберечь нервы, а Козерогам — печень: гороскоп здоровья на сентябрь

Стиль жизни

По мнению астрологов, сентябрь — время, когда стоит уделить особое внимание хроническим заболеваниям. Именно в начале осени многие из них могут дать о себе знать. — Позаботьтесь о своем иммунитете, — сказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов (специально для «ФАКТОВ» он составил также любовный гороскоп на сентябрь). - Ешьте много фруктов и овощей, почаще гуляйте на свежем воздухе. Помните, что ваш организм требует постоянной заботы и бережного отношения. Поэтому не пренебрегайте советами врачей и прислушивайтесь к тому, что говорят о каждом знаке зодиака звезды.

Овны

В этом месяце представителям знака стоит задуматься об укреплении иммунитета. Прием витаминных комплексов, спорт и здоровый сон — то, что вам просто необходимо для поддержания хорошего самочувствия в дальнейшем. Именно в первый месяц осени защитные силы вашего организма могут дать сбой в самый неподходящий момент.

Тельцы

В сентябре многие Тельцы задумаются о том, чтобы перейти на систему правильного питания или сесть на диету. Но звезды советуют воздержаться от резких и кардинальных перемен в плане своего рациона. Не забывайте о том, что все хорошо в меру. Стоит подумать над другими возможными способами поддержания организма в тонусе. Это могут быть занятия в спортзале, плавание, утренние пробежки или активные прогулки на свежем воздухе.

Близнецы

Звезды настоятельно советуют в сентябре Близнецам «торопиться медленно» и избегать опасных работ по дому, вроде починки электроприборов, поднятия тяжестей или перестановки мебели. Сложные дела лучше все же оставьте профессионалам и не пытайтесь справиться самостоятельно с теми задачами, где вам явно нужна помощь. Иначе есть большая вероятность получить травму.

Раки

В сентябре представителям знака надо стараться избегать кулинарных и гастрономических экспериментов, а также не переедать. Помните, что в этот период ваша пищеварительная система и без того будет уязвимой. А потому стоит ее пощадить и не поддавать чрезмерной нагрузке. Зато в конце сентября звезды сулят прилив сил и энергии — самое время взяться за новые начинания.

Львы

Этот месяц для Львов — удачное время, чтобы бросить вызов своим вредным привычкам и слабостям. Ваша сила воли будет крепка как никогда, а потому избавиться от вещей, которые являются ненужным балластом в вашей жизни, не составит большого труда. Главное — положить начало этой борьбе. Помните, что самый сложный — первый шаг, потом все будет гораздо проще.

Девы

Звезды советуют представителям знака проще относиться к неурядицам и промахам в работе. Во-первых, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А во-вторых, ваша тяга к постоянной самокритике и длительные переживания по поводу того, «как могло бы быть, если…» чреваты проблемами с сердечно-сосудистой системой. Поберегите свои нервы, они вам пригодятся для противостояния более серьезным моментам.

Весы

Звезды советуют Весам в сентябре воздержаться от экстремальных видов спорта и опасных активностей. Надо все время помнить, что ваша опорно-двигательная система в этот период будет весьма уязвима, а потому есть вероятность получить травму и даже перелом. Поэтому из активностей выбирайте те, которые не несут никакой опасности.

Скорпионы

Старайтесь не умалчивать о своих обидах и чаще говорите с близкими людьми по душам о том, что наболело. В противном случае, накопленные отрицательные эмоции в сентябре могут стать причиной проблем с эндокринной системой и даже вылиться в бессонницу. Старайтесь проводить больше времени на воздухе, а перед сном попробуйте медитацию.

Стрельцы

В этот период многие представители знака Стрельцов могут страдать от головных болей и даже мигрени. Чтобы этого избежать, звезды советуют чаще прогуливаться на свежем воздухе и заниматься спортом. Причем это могут быть совершенно разные занятия: йога, утренняя пробежка или просто ходьба бодрым шагом в ближайшем от вас парке. Большое количество кислорода пойдет вам только на пользу.

Козероги

В сентябре Козерогам стоит избегать приемов острой и жирной пищи, а особенно это касается фастфудов. Все дело в том, что в этот период ваша печень может стать одним из самых уязвимых органов. А потому чрезмерная нагрузка в виде вредной еды может привести к серьезной болезни. Постарайтесь найти для себя оптимальную диету, которой станете придерживаться весь месяц.

Водолеи

В этот период многие Водолеи могут столкнуться с обострением хронических заболеваний. А потому не стоит забывать о профилактике, правильном питании и здоровом сне. А еще не помешает запланировать визит к врачу уже при первых симптомах недуга. Не надо полагаться на обычные меры, которые вы принимаете, поскольку это может только усугубить ситуацию.

Рыбы

В этот период представителям знака Рыб стоит остерегаться простудных заболеваний. Горло, нос и верхние дыхательные пути будут особо уязвимыми, а потому не увлекайтесь холодными напитками и длительными громкими разговорами. Старайтесь беречь себя, одеваться теплее и не рассчитывать на часто обманчивые солнечные дни. Помните, что осень уже вступила в свои права.

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