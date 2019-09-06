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Происшествия

Охранял обломки Boeing МН17: боевику «ДНР» дали условный срок

18:36 6 сентября 2019 169
боевик
Инф. «ФАКТОВ»

Боевика террористической «ДНР», который в 2014 году охранял обломки сбитого малайзийского «Боинга», суд приговорил к условному сроку. 41-летний Александр Неведров был задержан в Торецке в феврале текущего года, а уже в августе решением суда был приговорен к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора на три года, то есть к так называемому «условному наказанию».

Как сообщают «Українськi новини», оттягчающими обстоятельствами для боевика могли стать предыдущие пять судимостей и еще не истекший прошлый «условный срок». На другой чаше весов были признание вины, двое несовершеннолетних детей, инвалидность третьей группы по зрению и приобщенные к делу положительные характеристики с последнего места работы.

Следствие выяснило, что уроженец Енакиево примкнул к боевикам «ДНР» в июне 2014 года. После крушения «Боинга» Неведрову вручили автомат Калашникова и поставили охранять обломки самолета. Также, выполняя задание главарей боевиков, гражданин стоял на блокпостах в районе Ждановки, Енакиево, Петропавловки Донецкой области.

Напомним, ранее суд отпустил Владимира Цемаха, который в свое время признавался, что именно он прятал установку «Бук» после сбивания малайзийского «Боинга» в июле 2014 года.

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