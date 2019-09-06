- 19:42 Топ-5 самых модных аксессуаров осени: советы стилиста
- 19:41 5-летний сын остался без отца: названо имя бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера на Донбассе
- 19:34 Скорпионам стоит поберечь нервы, а Козерогам — печень: гороскоп здоровья на сентябрь
- 19:29 В Одессе горит завод: первые подробности и фото
- 19:28 Вдохновляет: звезда "Женского квартала" сверкнула роскошным бельем
- 19:21 В Киеве автохам набросился на журналистку и разбил ее телефон
- 18:52 Отвлекла продавца и украла сумку: в сеть попало видео с наглой воровкой в киевском магазине
- 18:36 Охранял обломки Boeing МН17: боевику «ДНР» дали условный срок
- 18:26 Сразу пять переломов: оторвавшееся от КамАЗа колесо травмировало прохожего в Николаеве
- 18:16 Где смотреть онлайн Украина – Финляндия: расписание трансляций матча молодежного Евро-2021
- 17:56 Для суда это ничего не изменит: в Bellingcat сделали неожиданное заявление об освобождении Цемаха
- 17:44 «Позор прикрой»: Волочкова возмутила верующих грудью в святом месте
Охранял обломки Boeing МН17: боевику «ДНР» дали условный срок
Боевика террористической «ДНР», который в 2014 году охранял обломки сбитого малайзийского «Боинга», суд приговорил к условному сроку. 41-летний Александр Неведров был задержан в Торецке в феврале текущего года, а уже в августе решением суда был приговорен к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора на три года, то есть к так называемому «условному наказанию».
Как сообщают «Українськi новини», оттягчающими обстоятельствами для боевика могли стать предыдущие пять судимостей и еще не истекший прошлый «условный срок». На другой чаше весов были признание вины, двое несовершеннолетних детей, инвалидность третьей группы по зрению и приобщенные к делу положительные характеристики с последнего места работы.
Следствие выяснило, что уроженец Енакиево примкнул к боевикам «ДНР» в июне 2014 года. После крушения «Боинга» Неведрову вручили автомат Калашникова и поставили охранять обломки самолета. Также, выполняя задание главарей боевиков, гражданин стоял на блокпостах в районе Ждановки, Енакиево, Петропавловки Донецкой области.
Напомним, ранее суд отпустил Владимира Цемаха, который в свое время признавался, что именно он прятал установку «Бук» после сбивания малайзийского «Боинга» в июле 2014 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.