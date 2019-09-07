Украина – Нигерия: онлайн-трансляция матча на «Днепр-Арене»

Спорт

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины, свободная от матчей отбора к Евро-2020, сыграет на «Днепр-Арене» товарищеский поединок против трехкратного победителя Кубка Африки команды Нигерии (начало — в 21:30). Впервые в истории наша команда, занимающая в рейтинге ФИФА 25-е место (нигерийцы — на 33-м), выйдет на поле в форме белого цвета.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Андрея Шевченко и Гернота Рора, за которой вы можете следить в этой новости.

В Днепр — из Вильнюса

Во второй половине дня 8 сентября команда Андрея Шевченко, отдохнув после отборочного поединка Евро-2020 против Литвы, отправится на матч с нигерийцами прямо из Вильнюса. В Днепре сборная Украины разместится в отеле «Аксельхоф» и 9 сентября проведет открытую тренировку на «Днепр-Арене».

Полностью список игроков сборной Украины выглядит так: вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Вальядолид», Испания), Юрий Панькив («Александрия»); защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все — «Динамо»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия); полузащитники — Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Роман Безус («Гент», Бельгия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский (все — «Динамо»), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтер»); нападающие — Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»).

В поединке с литовцами Марлос забил свой дебютный мяч в футболке сборной Украины

В Днепре сборная Украины остановится в отеле «Аксельхоф»

Судейская бригада из Италии

Встречу на «Днепр-Арене» проведут служители Фемиды из Италии во главе с 41-летним рефери ФИФА Паоло Валери, который ранее не пересекался с нашими командами. Правда, на поединке между европейской и африканской сборными римлянин уже работал, когда в 2017 году зафиксировал ничью в противостоянии ДР Конго и Румынии (1:1).

Итальянский рефери Паоло Валери

Выбор Рора

Главный тренер «суперорлов», 66-летний немецкий специалист Гернот Рор (в мае 2014-го он привозил в Киев сборную Нигера), вызвал на товарищеский матч в Днепре 24 исполнителя.

Отметим, что из-за проблем с визой тренерский штаб «орлов» не сможет рассчитывать на квартет игроков — защитников Кеннета Омеруо («Леганес», Испания) и Тайрона Эбуехи («Бенфика», Португалия), а также полузащитников Оджени Онази («Трабзонспор», Турция) и самого дорогого футболиста команды Уилфреда Ндиди («Лестер», Англия).

Все игроки сборной Нигерии за исключением голкипера Эзенвы представляют зарубежные клубы: вратари — Икечукву Эзенва («Катсина Юнайтед»), Фрэнсис Узохо («Омония», Кипр), Эмиль Окое («Фортуна», Германия); защитники — Леон Балогун («Брайтон», Англия), Уильям Трост-Эконг («Удинезе», Италия), Ола Айна («Торино», Италия), Чидози Авазьем («Порту», Португалия), Олувасемилога Аджайи («Вест Бромвич Альбион», Англия), Джамилу Коллинз («Падерборн», Германия), Брайан Идову («Локомотив», Россия); полузащитники — Огенекаро Этебо («Сток Сити», Англия), Алекс Ивоби («Эвертон», Англия), Келечи Ихеаначо («Лестер», Англия), Джо Арибо («Рейнджерс», Шотландия), Андерсон Эсити (ПАОК, Греция); нападающие — Ахмед Муса («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Самуэль Калу, Джош Майя (оба — «Бордо», Франция), Мойзес Саймон («Леванте», Испания), Генри Оньекуру («Монако», Франция), Пол Онуачу («Мидтьюланд», Дания), Самуэль Чуквуэзе («Вильярреал», Испания), Виктор Осимхен («Лилль», Франция) и Деннис Бонавентуре («Брюгге», Бельгия).

Против команды Шевченко может сыграть бывший форвард луганской «Зари» Деннис Бонавентуре

Состав Нигерии дороже на 7 млн евро

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав сборной Украины дешевле футболистов команды Нигерии на 7 млн евро (159 млн против 166,025 млн).

Пятерку самых дорогих футболистов «желто-синих» составили: Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков и Александр Зинченко — по 20 млн евро, Руслан Малиновский — 12,5 млн и Марлос — 11 млн.

Что же касается команды Нигерии, то дороже всех на трансферном рынке стоят Самуэль Чуквуэзе («Вильярреал») — 30 млн евро, Алекс Ивоби («Эвертон») — 25 млн, Виктор Осимхен («Лилль») и Генри Оньекуру («Монако») — по 13 млн, а также Келечи Ихеаначо («Лестер») и Ахмед Муса («Аль-Наср») — по 12 млн.

Трансферную стоимость 20-летнего полузащитника испанского «Вильярреала» Самуэля Чуквуэзе оценивают в 30 млн евро



Украина против Черного континента

В прежние годы наша национальная команда шесть раз противостояла африканским сборным и ни разу при этом не проиграла. В 2004-м и 2006 годах «желто-синие» сразились с Ливией (1:1 и 3:0), на ЧМ-2006 — с Тунисом (1:0), в 2013-м — с Камеруном (0:0), в 2014-м — с Нигером (2:1) и в 2018-м — с Марокко (0:0).

Пять лет назад нынешний наставник нигерийцев Гернот Рор привозил на матч с Украиной сборную Нигера

Четвертый матч в Днепре

Ранее украинская сборная трижды принимала соперников в Днепре (Днепропетровске), отпраздновав две победы и один раз сыграв вничью. В 2005-м в отборочном поединке ЧМ-2006 «желто-синие» сыграли вничью с Албанией — 2:2, в 2008-м в спарринге оказались сильнее Норвегии — 1:0 и в 2009-м в поединке квалификации ЧМ-2009 добыли историческую победу над Англией — 1:0.

Видеообзор матча Украина — Англия — 1:0 (10 октября 2009 года)

День в истории

В своей 27-летней истории сборная Украины проводила поединки 10 сентября трижды. В 2003-м «желто-синие» в этот день уступили в Эльче Испании — 1:2 (гол Шевченко), в 2008-м в Алма-Ате обыграли соперников из Казахстана — 3:1 (Назаренко -- 2, Шевченко) и в 2013-м в присутствии на киевском «Олимпийском» почти 70 тысяч болельщиков сыграли вничью с Англией — 0:0.

10 сентября 2013 года. Киев. «Олимпийский», Украина — Англия. Евгений Коноплянка против Стивена Джеррарда

Впечатляющая серия сборной Украины

Наша национальная команда не проигрывает в товарищеских матчах уже целых семь лет — 20 матчей подряд (поединок Украина — Мальта — 0:1 в 2017-м не внесен в реестр ФИФА из-за превышения лимита замен). После проигрыша в июне 2012 года под началом Олега Блохина в немецком Ингольштадте туркам (0:2) «желто-синие» 12 раз победили и восемь раз сыграли вничью (разница забитых и пропущенных мячей — 34:12).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире контрольный поединок Украина — Нигерия.

Фото ffu.ua, Getty Images, Александра ГЛИВИНСКОГО, thenff.com, axelhofhotel.com

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