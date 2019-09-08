В Запорожье девочки-подростки устроили драку: парни снимали происходящее на видео

Происшествия

В запорожском парке «Дубовая Роща» произошла массовая драка девочек-подростков. Они избивали друг друга кулаками, ногами, хватали за волосы. Видео инцидента появилось в Telegram-канале «Это Запорожье».

Судя по кадрам видео, никто даже не пытался их остановить — побоище мальчики снимали на свои смартфоны. Что стало причиной конфликта и драки — неизвестно. Не исключено, что малолетние находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как писали «ФАКТЫ», в январе в селе Вишенки под Киевом девятиклассница избила свою соученицу из параллельного класса. После уроков компания из нескольких подростков принимала участие в избиении. Одни держали девочку, другие били ногами и таскали за волосы, третьи снимали на мобильный телефон.

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