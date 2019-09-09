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Происшествия

На курорте под Одессой иностранец проломил череп полицейскому: первые подробности инцидента

11:24 9 сентября 2019 62
избил полицейского
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В одном из ресторанов Черноморска Одесской области двое мужчин что-то не поделили или же не сошлись во мнениях. Между ними началась словесная перепалка, перешедшая в откровенную драку. Отнюдь не банальную, поскольку одним из потасовщиков, как оказалось, был местный полицейский (находился вне службы), а другой — боксер, гражданин Молдовы. Ранее в центре Одессы с ножом напали на продавца шаурмы.

В итоге 26-летний заезжий спортсмен что называется нокаутировал правоохранителя, которого после этого госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики констатировали у полицейского перелом височной кости, черепно-мозговую травму и ряд других повреждений.

Как сообщила «ФАКТАМ» руководитель отдела коммуникаций Одесского регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская, трагический инцидент произошел вечером в воскресенье, 8 сентября.

«Пострадавший — офицер полиции, он госпитализирован, проведена хирургическая операция по трепанации черепа. Также серьезно повреждена височная часть. Сейчас медики предпринимают все возможное для спасения жизни полицейского», — сказала Гордиевская.

По ее данным, 25-летний молодой человек, избивший правоохранителя — спортсмен, гражданин соседнего государств. Сейчас он задержан, в порядке ст. 208 УПК Украины. Начато уголовное производство по ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) УК Украины.

Ранее в Киеве банда воров напала на иностранку и отобрала у нее кошелек с деньгами, документами и банковскими карточками.

А в Запорожье прохожие задержали двух мужчин, которые средь бела дня напали на пенсионера и ограбили его.

В Чернигове неизвестные мужчины избили местного журналиста. Ранее он получал угрозы из-за профессиональной деятельности.

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