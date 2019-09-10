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Михаэля Шумахера тайно доставили в Париж (фото)
Легендарного автогонщика, семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера экстренно госпитализировали в клинику имени Жоржа Помпиду на юго-западе Парижа, сообщает французское издание Le Parisien.
Отмечается, что 50-летнего немца доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на «скорой» со швейцарскими номерами. Вояж легенды спорта в больницу был тщательно засекречен, и знаменитого гонщика на носилках закрыли специальным сине-черным чехлом, чтобы не было видно его тело и лицо.
На этой «скорой» со швейцарскими номерами Шумахера доставили в клинику имени Жоржа Помпиду
Как сообщают источники, Шумахера сопровождала группа из 10 врачей, среди которых был известный хирург-кардиолог, специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше. Предположительно, Михаэля Шумахера доставили в клинику для того, чтобы начать лечение стволовыми клетками.
Напомним, что гонщик получил тяжелейшую травму головы во время отдыха на горнолыжном курорте в Альпах в декабре 2013 года. Травма была настолько серьезной, что Шумахер был парализован и перестал узнавать своих близких, ходить и говорить. По неофициальной информации, на лечение Михаэля родные потратили уже больше 16 млн евро.
Кстати, 5 декабря в прокат выйдет документальный фильм «Шумахер», снятый к 50-летию легендарного гонщика и 25-летию его первого титула чемпиона мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что супруга Шумахера Коринна сделала важное заявление.
Фото Getty Images, LP
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