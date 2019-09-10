Брачный гороскоп: для Овна идеальны Рыбы, а Близнецам категорически не подходит Скорпион

Стиль жизни

Говорят, что браки совершаются на небесах. Это можно считать справедливым, учитывая тот факт, что человек появляется на свет под одним из 12 знаков зодиака. При заключении брака желательно учитывать, насколько подходят друг другу представители определенных знаков. О том, с кем совместимы первые шесть из них знаков, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Справедливости ради надо признать, что несовместимых друг с другом знаков зодиака не существует, — говорит Валентина. — Просто в одном случае отношения складываются легко, без напряжения, в другом — над ними надо работать. Но нельзя категорически утверждать, что представители каких-либо знаков не могут ужиться.

— Обычно все гороскопы начинаются со знака Овна.

— Просто всемирный день астрологии отмечается 20 марта, именно в это время Солнце вступает в знак Овна. В астрологии Овен трактуется как период начала нового, это время весеннего равноденствия и все гороскопы начинаются с этого знака. Что касается личной жизни, то Овны редко задают себе вопрос о том, совместимы они с человеком, с которым собираются связать судьбу, или нет — они просто «берут» то, что считают своим. Неудивительно, что последствия оказываются плачевными: попытки подчинить себе Близнецов или Скорпиона закончатся расставанием, а об Козерога Овен быстро «обломает зубы». Не сложатся у него отношения и со Львом, который любит, когда ему прислуживают. С Овном этот номер не пройдет — он быстро покажет партнеру, кто в доме хозяин. Со Стрельцом они будто существа с разных планет, так что на взаимопонимание не стоит и надеяться. Хорошие отношения сложатся с Раком, который будет по-матерински опекать Овна, и с Рыбами, которые одарят его неземной любовью. Тельца фокусы Овна будут умилять, а спокойной Деве понравится его энтузиазм и яркие эмоции, которые он «выдает». Если Овен сойдется с Водолеем, «землетрясений» не миновать. Впрочем, бурные ссоры будут сменяться не менее бурными примирениями.

— Что можно сказать о людях, рожденных под знаком Тельца?

— Телец, как Собакевич из гоголевских «Мертвых душ», мебель любит массивную, одежду — добротную, а еду — простую, но сытную. С ним легко найдут общий язык водные и воздушные знаки. Тельцу также тепло и уютно с другими земными знаками — Козерогом и Девой. Первый оценит домашний уют и вкусный борщ, приготовленный Тельцом, вторая — его добродушие и бесхитростность. Увы, с Девой отношения вряд ли продлятся долго — Телец сочтет ее собакой на сене, которая не дает жить ни себе, ни другим, и быстро к ней охладеет. С Рыбами у Тельца поначалу случится настоящий пир чувств, но водный знак разочарует его однообразием и отсутствием выдумки и фантазии. Со Львом Тельца роднит страсть к роскоши и комфорту, а Стрелец покажется ему чересчур поверхностным и легкомысленным. Отношения Тельца и Весов, которые ни в чем не могут отказать партнеру, напоминают связь удава и кролика, а его брак со Скорпионом строится исключительно на чувственности — стоит уйти страсти, и их ничто не будет удерживать друг около друга.

— Говорят, Близнецы — довольно сложный знак в личной жизни.

— Близнецы по своей натуре — революционеры, и их мятежный дух дано выдержать не всем. На компромисс с ними пойдут разве что эстетствующие Весы и психологически устойчивый и эмоционально холодный Козерог. Лев поначалу воспримет Близнецов с интересом и даже немного понянчится с ними, но очень скоро ему это надоест. Рак не выдержит вечного напряжения и сбежит, а Девы станут раздражаться и высказывать Близнецам свое негодование, тем самым доводя их до бешенства. Отношения со Стрельцом можно охарактеризовать как единство и борьбу противоположностей — они будут то притягивать, то отталкивать друг от друга. Связь с Водолеем подобна коктейлю «Северное сияние», в состав которого входят шампанское и водка, — бурная страсть и крепкая привязанность. Скорпион — знак, который категорически не подходит Близнецам, правда, это не мешает некоторым парам долгие годы жить вместе.

— Говорят, Рак — лучший знак для брака!

— Просто он совместим практически со всеми. Правда, представители знака предъявляют к своим партнерам очень высокие требования — образно говоря, Рак плавают только в чистой воде, поэтому ложь и измены категорически не приемлют, именно поэтому среди них больше всего разведенных. В Тельце Рака, несмотря на их хорошую совместимость, раздражает его толстокожесть и примитивизм. Рыбы и Скорпион могли бы стать Раку прекрасной парой, но первые, хоть и смогут залечить его душевные раны, никогда не смогут стать его путеводной звездой, а второй будет вызывать у него ревность и, одновременно, брезгливость. С горячими Львами и Овнами возможен страстный роман — вплоть до затмения рассудка, но Рак очень быстро к ним охладеет, а Стрельцы и Козероги покажутся ему недалекими и предсказуемыми. С Девой хорошо пойдут совместные дела, но в личной жизни ничего путного не получится. Водолей может напомнить Раку о его предназначении и поможет в карьере, но в конце концов предпочтет одиночество.

— Лев считается царем зодиака!

— Это так, и, кстати, может всерьез увлечься Раком, как это произошло когда-то с Наполеоном и Жозефиной. Но рано или поздно Лев принесет отношения с Раком в жертву своим делам или карьере. Близнецы развлекают его до тех пор, пока не позволят себе сарказм по отношению ко Льву — он такого не прощает. С Девой он, как правило, вступает в союз, который выгоден обоим, но вряд ли Дева-золушка сможет соответствовать Льву-принцу. Отношения Льва и Козерога похожи на любовь к барина и крепостного — когда, согласно старой поговорке, «и хочется, и колется». Больше всего Козерогу нравятся подарки, которыми одаривает Лев, и, войдя во вкус, он прибирает к рукам все имущество благодетеля.

Водолеев, Рыб и Стрельцов притягивает мощная энергетика Льва, поэтому они играют при нем роль влюбленной свиты, а Скорпион выступает этаким оппозиционером, одновременно обожая и ненавидя его. Самое сильное притяжение Лев испытывает к чувственному Тельцу, но их отношения превращаются в постоянную борьбу. Дипломатичные и ненавязчивые Весы, пожалуй, лучший партнер для Льва — их объединяет яркость и любовь к светским мероприятиям, вдвоем они могут, как лиса Алиса и кот Базилио, очаровать кого угодно.

— Кто может составить пару Деве?

— Дева способна соблазнить практически любого — даже бывалого Скорпиона, которого, как стреляного воробья, на мякине не проведешь, и все-таки три знака — Близнецы, Рак и Водолей — ей неподвластны. Несмотря на общего покровителя — Дева и Близнецы находятся под влиянием общительного Меркурия, — брак между представителями этих двух знаков встречается редко, поскольку оба моментально просчитывают друг друга, и обоим становится скучно. Раку эмоционально сдержанная Дева кажется холодной, а Водолей ищет и не находит в ней друга, в котором нуждается в партнерских отношениях.

Зато Дева идеально подходит вечным страдальцам, Рыбам, с которыми ее связывает так называемая «ось верности»: вообще-то Рыбы не прочь свернуть налево, но цепкая Дева не позволит им разгуляться. Козерог является единомышленником Девы — их объединяют амбиции и страсть к порядку, Телец будет терпеть любые ее выходки, а Овен, напротив, постарается переделать ее «под себя», но с Девой такой номер не пройдет — она умеет держать «форму». Со Стрельцом тоже вряд ли получится выстроить гармоничные отношения: его будет раздражать равнодушие Девы, а ее — его резкость и панибратство.

Рекомендации астропсихолога остальным знакам зодиака — в следующей статье «ФАКТОВ».

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