Политика

Зеленский назначил главой Ровенской ОГА бизнесмена Виталия Коваля: что о нем известно

Новым главой Ровенской облгосадминистрации стал 38-летний бизнесмен Виталий Коваль. Указ о назначении был подписан 9 сентября, а на следующий день президент Зеленский приехал в Ровенскую область представлять нового руководителя региона.

Виталий Коваль — предприниматель и спортсмен. Родился он в Ровенской области, бизнес-образование получил во Львовской бизнес-школе, до последнего времени жил в Киеве.

В сфере бизнеса Коваль известен как руководитель двух киевских фирм. «ВВВ Монтаж» занимается строительством дорог, владеет асфальтными заводами в родном для Коваля Березновском районе Ровенской области, активно участвует в тендерах. Вторая фирма «Санако» специализируется на оптовых продажах сельхозпродукции, семян, кормов. С августа Коваль является заместителем председателя совета Всеукраинской дорожной ассоциации.

Среди спортсменов Коваль известен как член Олимпийского комитета Украины и первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы. Коваль — сын заслуженного тренера Станислава Коваля. По инициативе Коваля-младшего ежегодно проводятся всеукраинские турниры по греко-римской борьбе в память о знаменитом наставнике украинских спортсменов.

Напомним, в правительстве ранее заявили, что хотят провести административную реформу и заменить государственные администрации префектурами.

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