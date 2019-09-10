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Зеленский назначил главой Ровенской ОГА бизнесмена Виталия Коваля: что о нем известно
Новым главой Ровенской облгосадминистрации стал 38-летний бизнесмен Виталий Коваль. Указ о назначении был подписан 9 сентября, а на следующий день президент Зеленский приехал в Ровенскую область представлять нового руководителя региона.
Виталий Коваль — предприниматель и спортсмен. Родился он в Ровенской области, бизнес-образование получил во Львовской бизнес-школе, до последнего времени жил в Киеве.
В сфере бизнеса Коваль известен как руководитель двух киевских фирм. «ВВВ Монтаж» занимается строительством дорог, владеет асфальтными заводами в родном для Коваля Березновском районе Ровенской области, активно участвует в тендерах. Вторая фирма «Санако» специализируется на оптовых продажах сельхозпродукции, семян, кормов. С августа Коваль является заместителем председателя совета Всеукраинской дорожной ассоциации.
Среди спортсменов Коваль известен как член Олимпийского комитета Украины и первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы. Коваль — сын заслуженного тренера Станислава Коваля. По инициативе Коваля-младшего ежегодно проводятся всеукраинские турниры по греко-римской борьбе в память о знаменитом наставнике украинских спортсменов.
Напомним, в правительстве ранее заявили, что хотят провести административную реформу и заменить государственные администрации префектурами.
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