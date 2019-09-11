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С чемоданом долларов: в Одессе НАБУ задержало главу службы автодорог Николаевщины (фото)
В среду, 11 сентября, детективы Нацагентства по борьбе с коррупцией задержали руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области. Как сообщили в ведомстве, его взяли с поличным — при получении неправомерной выгоды в сумме 90 тысяч долларов. Ранее следователи ГБР задержали на взятке начальника Полтавской таможни, который требовал деньги за растаможивание автомобилей с грузом.
«Это второй „транш“ полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет более 2,5 миллиона гривен», — отмечают в НАБУ.
Задержание Андрея Максименко было санкционировано Специализированной антикоррупционной прокуратурой.
Предварительно действия чиновника квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Как стало известно «ФАКТАМ», задержание проведено в курортной зоне Одессы, неподалеку от гостиницы «Юность».
Ранее в Киеве задержали группу вымогателей, представлявшихся доверенными лицами президента Владимира Зеленского.
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