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Цемаха допросили следователи из Нидерландов, и адвокат ему не нужен
Владимир Цемах, так называемый «зенитчик» «ДНР» и фигурант расследования о крушении «Боинга» MH17, возвращается из России в родной в Харцызск на Донбассе на оккупированной территории Украины. В Нидерландах сожалеют, что теперь Цемах недоступен для официальной экстрадиции. А дочь Цемаха уверяет, что отец уже дал показания нидерландским следователям, и больше ему рассказать не о чем.
Мария Левченко-Цемах говорит, что отец не нуждается в услугах адвоката — не видит необходимости. «Адвоката мы нанимать не будем. Зачем нам адвокат, в связи с чем? Адвоката нанимают, когда человека в чем-то подозревают, обвиняют, и он может быть виновен. Отцу нанимать адвоката незачем», — заявила дочь Цемаха в комментарии «Настоящему времени».
По словам Левченко-Цемах, отец уже пообщался со следователями из Нидерландов. «Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали… Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны», — добавила она.
Напомним, для вывоза Цемаха с неподконтрольной Украине территории СБУ провела масштабную спецоперацию. В ходе этой вылазки один украинский военный погиб, другой был тяжело ранен. 7 сентября Цемаха Украина передала России. 10 сентября стало известно, что бывший боевик «ДНР» возвращается на оккупированный Донбасс.
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