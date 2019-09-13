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Масштабный пожар на военном полигоне на Харьковщине: в Чугуеве закрыли школу и детский сад
В Харьковской области пятый день продолжается пожар на территории возле военного полигона в селе Клугино-Башкировка (Чугуевский район). Горят камыш, трава и хвойная подстилка. Отдельные очаги огня сохраняются на 10 гектарах территории.
Для тушения пожара привлечены спасатели, военные и техника Минобороны, лесхозы и авиация. Воду сбрасывают с помощью вертолета Ми-8.
По информации спасателей, пожар хоть и продолжается, но пока нет угрозы распространения огня на склады ракетно-артиллерийского вооружения.
Жители Чугуевского района жалуются на едкий дым от горящих торфяников. В райцентре признали, что показатели вредных примесей в воздухе вышло далеко за пределы нормы. Было решено, что в задымленной зоне временно прекратят работу школы и детсады. С 13 до 16 сентября включительно будут закрыты школа в селе Клугино-Башкировка, детский сад № 2, а также детсад «Веселочка» при воинской части А-0501.
Напомним, накануне загорелась территория возле военного полигона в Черниговской области. Пожар локализовали. До этого спасателям пришлось бороться с возгоранием в Чернобыльской зоне отчуждения и в Иванковском районе Киевской области.
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