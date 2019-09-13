Утопили из-за наследства: адвокат, обвиняемый в заказном убийстве мачехи, вышел на свободу (фото)

Происшествия

Жовтневый суд Николаевской области отпустил под домашний арест Сергея Рудяка (на фото в заголовке), который обвиняется в убийстве замначальника управления Главгосслужбы Николаевской области Татьяны Рудяк из-за наследства.

Все четверо обвиняемых — вероятный заказчик убийства Сергей Рудяк и трое исполнителей (жители Николаева. Днепра и Винницы) с 2013 года находились под стражей. Еще один предполагаемый заказчик — судья Центрального суда Николаева Андрей Рудяк сбежал сначала в Беларусь, а затем в Крым.

Андрей Рудяк

На заседании по продлению меры пресечения прокурор просил суд оставить четверых обвиняемых под арестом. В свою очередь защитник ходатайствовал об изменении Сергею Рудяку меры пресечения на домашний арест, аргументировав это ухудшением состояния здоровья подзащитного.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката и отпустил Сергея Рудяка под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Остальным фигурантам дела продлили содержание под стражей.

В прокуратуре намерены обжаловать в апелляционной инстанции решение суда, которым изменили меру пресечения Рудяку.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали предысторию этого громкого дела. 12 декабря 2013 года умер председатель Заводского районного суда города Николаева Александр Рудяк, оставивший после себя наследство. 1 августа 2014 года без вести пропала его вдова Татьяна Рудяк, работавшая заместителем начальника управления Главгосслужбы в Николаевской области. Спустя неделю тело женщины нашли в реке под Николаевом в целлофановом пакете. К ногам была привязана батарея.

По подозрению в совершении убийства были задержаны три киллера, а также брат судьи Андрея Рудяка адвокат Сергей Рудяк. Братья проходят по делу как заказчики убийства, которое было совершено на почве раздела наследства Александра Рудяка. Согласно обвинительному акту прокуратуры, пасынки заказали убийство мачехи трем ранее судимым мужчинам, заплатив им 6,5 тысяч долларов.

Судья Андрей Рудяк сбежал из Украины 14 января 2015 года, он пересек границу Беларуси в Черниговской области. Только через месяц после этого был объявлен в международный розыск. На данный момент пребывает в оккупированном Крыму. В августе 2017 года сотрудники российского национального бюро Интерпола задержали Андрея Рудяка на территории Крыма, но отпустили его, так как прокуратура Украины не пожелала сотрудничать с «прокуратурой» Крыма.

Интересно, что судью Андрея Рудяка уволили только через три года после заказного убийства мачехи. И, несмотря на то что он был объявлен в международный розыск, судье продолжали исправно начислять зарплату. Так, в период с декабря 2014-го по март 2015 года Рудяку начислили более 33 тысяч гривен.

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