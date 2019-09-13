24.65 / 24.93 27.13 / 27.58
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский взбудоражил сеть выступлением на форуме YES

10:28 13 сентября 2019 308
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский, выступая на ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии, цитировал собственного сына и призывал к реформам в стране.

Зеленский решил начать свой спич с экспромта: устроить мини-соцопрос в зале о вещах, приносящих счастье. Ответы звучали самые разные: «Моя жена», «Мир в моей стране», «Мои четверо детей и трое внуков». Не поддержал общий благостный настрой лишь Олег Сенцов, который открывал форум и еще раз поднял тему об украинцах в плену. Сенцов отказался отвечать на вопрос о счастье, и это не осталось незамеченным.

зеленский

По поводу счастья Зеленский процитировал своего сына: «Счастье — это, когда отец возвращается домой до того, как я усну». В этом контексте Зеленский вспомнил о тех, кто пока что не может вернуться домой. Сред них — военные, защищающие Украину, и трудовые мигранты, выехавшие на заработки.

Напомним, ранее на форуме YES Олег Сенцов сделал необычный подарок Зеленскому и назвал главную цель президента.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер