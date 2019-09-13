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Зеленский взбудоражил сеть выступлением на форуме YES
Президент Владимир Зеленский, выступая на ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии, цитировал собственного сына и призывал к реформам в стране.
Зеленский решил начать свой спич с экспромта: устроить мини-соцопрос в зале о вещах, приносящих счастье. Ответы звучали самые разные: «Моя жена», «Мир в моей стране», «Мои четверо детей и трое внуков». Не поддержал общий благостный настрой лишь Олег Сенцов, который открывал форум и еще раз поднял тему об украинцах в плену. Сенцов отказался отвечать на вопрос о счастье, и это не осталось незамеченным.
По поводу счастья Зеленский процитировал своего сына: «Счастье — это, когда отец возвращается домой до того, как я усну». В этом контексте Зеленский вспомнил о тех, кто пока что не может вернуться домой. Сред них — военные, защищающие Украину, и трудовые мигранты, выехавшие на заработки.
Напомним, ранее на форуме YES Олег Сенцов сделал необычный подарок Зеленскому и назвал главную цель президента.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!