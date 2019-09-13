Зеленский раскрыл детали встречи с Коломойским на Банковой

Политика

Встреча президента Владимира Зеленского с Игорем Коломойским по энергетическим вопросам стала предметом обсуждения в рамках форума YES. Зеленский заверил, что бизнесмен его позицию по тарифам услышал, и можно рассчитывать на какой-то результат.

«Все должны жить по правилам. Монополии не будет… В том числе для господина Коломойского… Чтобы он способствовал, чтобы любые цены, связанные с „коммуналкой“, снижались», — приводит слова Зеленского «Интерфакс-Украина».

«Наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле», — добавил президент.

Напомним, на встрече Зеленского и Коломойского присутствовали премьер-министр, министр энергетики, глава Офиса президента, первый помощник президента. Офис главы государства опубликовал показательные фото с мероприятия, а в соцсетях появились фотоколлажи на єту же тему.

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