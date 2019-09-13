Происшествия

В пятницу, 13 сентября, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения старшему администратору печально известного отеля «Токио Стар» Ирине Паровик. Ей вменяют нарушение требований пожарной безопасности.

По версии следствия, в 2009 году владельцами отеля было принято решение нанять старшего администратора. На эту должность они приняли Ирину Паровик, однако без официального трудоустройства.

«Таким образом, подозреваемая, работая старшим администратором и являясь фактически управляющим отеля, не обеспечила выполнение установленных законодательством требований пожарной безопасности и допустила их нарушения. В результате чего в помещении отеля „Токио Стар“ 17.08.2019 года примерно в 01.20, возник пожар, повлекший гибель 9 человек…» — подчеркивает сторона обвинения.

Адвокат подозреваемой Игорь Елуашвили считает, что оснований для ареста его подзащитной нет. После ЧП в отеле она являлась на допросы, после объявления ей подозрения не скрывалась, как это сделал один из совладельцев отеля, и не уехала.

«В должностные обязанности старшего администратора не входит обеспечение пожарной безопасности. Она контролировала чистоту и порядок в отеле, техникой, сигнализацией не занималась», — отмечает адвокат. Немаловажно и то, Ирина Паровик — мать двоих маленьких детей, младшему — всего 1 год и 9 месяцев. Ни эти, ни другие доводы, а также отвод, заявленный адвокатом судье, не возымели действия.

Следственный судья Вадим Иванчук (который ранее избирал меру пресечения владельцу отеля Вадиму Черному) решил отправить в СИЗО и Ирину Паровик. Правда, на меньший срок — до 18 октября, но также без права внесения залога.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в числе погибших во время пожара в «Токио Стар» оказалась гражданка Австралии. Теперь ее дочь требует миллион долларов компенсации.

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