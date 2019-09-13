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Сборная Украины по волейболу стартовала на чемпионате Европы с первой за 22 года победы
На площадках Франции, Словении, Бельгии и Нидерландов стартовал 31-й по счету чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд, в котором впервые принимают участие 24 команды.
В пятницу, 13 сентября, сборная Украины, пробившаяся в финальный турнир первый раз за 14 лет, в стартовой встрече в группе D (там также выступают Нидерланды, Черногория, Эстония и чемпион мира-2018 Польша) победила на площадке Ahoy Sport & Exhibition Centre в Роттердаме в тяжелом четырехсетовом матче команду Чехии — 3:1 (25:21, 25:19, 19:25, 25:22). Следует отметить, что это первая победа Украины на чемпионатах Европы с 1997 года (на Евро-2005 наши проиграли все пять поединков).
Кстати, в этом году наши парни дважды противостояли чехам в рамках Золотой евролиги, обменявшись с соперниками домашними победами (2:3 — в гостях и 3:0 — дома).
На групповой стадии ЧМ-2019 подопечные 49-летнего латвийского специалиста Угиса Крастиньша также сыграют: с Нидерландами (14 сентября в 17:00), Черногорией (16 сентября в 18:00), Эстонией (18 сентября в 18:00) и Польшей (19 сентября в 19:00). Все поединки с участием «желто-синих» в прямом эфире покажет телеканал «UA:Перший».
Напомню, что в 1/8 финала мирового первенства выйдут четыре лучшие команды из каждой группы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, женская сборная Украины отпраздновала первый за 16 лет успех на ЧЕ по волейболу.
Фото fvu.in.ua
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