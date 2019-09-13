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Вернулись к мирной жизни: в Одессе бывшие боевики организовали торговлю оружием (фото)
Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении трех одесситов, причастных к деятельности террористической организации, а также к незаконному обороту оружия и наркотиков. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре женщина продавала в переходе гранаты Ф-1, причем боеприпасы сбывались готовыми к использованию — с запалом.
В ходе расследования было установлено, что двое из обвиняемых в августе 2015 года прошли военную подготовку и принимали участие в боевых действиях в составе воинской части террористической организации «ДНР» в качестве стрелков-зенитчиков.
Также установлено, что мужчины неоднократно покупали переделанные пистолеты и патроны, а впоследствии сбывали все это в Одессе.
«В феврале этого года правоохранители задержали сообщников при сбыте очередного пистолета. Кроме того, на счету злоумышленников — незаконное приобретение и хранение более полукилограмма марихуаны, смолы каннабиса, амфетамина и метамфетамина, различных прекурсоров для продажи», — сообщили в ведомстве.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.
Сотрудники спецслужбы задокументировали факты реализации злоумышленниками пистолета Макарова с патронами и ручной осколочной гранаты с запалом.
Во время обыска у фигурантов изъяли большое количество патронов различного калибра, запчастей к огнестрельному оружию, оборудование для переработки оружия и расфасованные наркотические вещества общим весом 600 граммов.
У одного из злоумышленников также изъят военный билет, выданный так называемым «Министерством обороны ДНР».
Ранее «ФАКТЫ"к сообщали, что в Одессе руководитель одного из отделов продавал пистолеты, которые были переданы ему на ответственное хранение.
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