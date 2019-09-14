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В Одессе арестовали мужчину, который зверски изрезал жену в лифте
В пятницу, 13 сентября, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения гражданину Украины, уроженцу Ирака Фейсалю Хазалу Гелану, пытавшегося убить свою жену в кабине лифта.
По ходатайству прокуроров 55-летний мужчина взят под стражу.
«Во время ссоры в лифте он достал нож, который принес с собой, и начал наносить им удары жене — в область ног, живота и шеи. Когда окровавленная женщина упала на пол кабины лифта, муж решил, что довел преступление до конца и скрылся», — подчеркнули представители обвинения.
В ходе судебного заседания подозреваемый признал свою вину только частично. Он заявил, что в тот день действительно пришел в дом свояченицы, чтобы встретиться с супругой, с которой они накануне поссорились и жили отдельно.
«Увидев меня возле лифта, она сразу начала кричать. Я достал нож и сказал ей замолчать. Резать не хотел», — утверждает обвиняемый.
На вопрос прокурора, почему не вызвал скорую и бросил истекавшую кровью жену, Гелан ответил, что испугался и потому, дескать, сбежал.
В качестве меры пресечения избрано содержание в СИЗО без права внесения залога.
Напомним, 43-летняя Татьяна Бурчанова получила множественные ножевые ранения, перенесла несколько операций и находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам ее дочери, Софии, у матери плохая сворачиваемость крови и потому постоянно необходима донорская кровь.
Как сообщали «ФАКТЫ», иностранец зарезал бывшую жену в подъезде киевской многоэтажки.
Фото: «Думская»
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