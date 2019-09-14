24.65 / 24.95 27.17 / 27.64
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе арестовали мужчину, который зверски изрезал жену в лифте

11:41 14 сентября 2019 8
Фейсаль Хазал Гелан
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 13 сентября, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения гражданину Украины, уроженцу Ирака Фейсалю Хазалу Гелану, пытавшегося убить свою жену в кабине лифта.

По ходатайству прокуроров 55-летний мужчина взят под стражу.

«Во время ссоры в лифте он достал нож, который принес с собой, и начал наносить им удары жене — в область ног, живота и шеи. Когда окровавленная женщина упала на пол кабины лифта, муж решил, что довел преступление до конца и скрылся», — подчеркнули представители обвинения.

В ходе судебного заседания подозреваемый признал свою вину только частично. Он заявил, что в тот день действительно пришел в дом свояченицы, чтобы встретиться с супругой, с которой они накануне поссорились и жили отдельно.

«Увидев меня возле лифта, она сразу начала кричать. Я достал нож и сказал ей замолчать. Резать не хотел», — утверждает обвиняемый.

На вопрос прокурора, почему не вызвал скорую и бросил истекавшую кровью жену, Гелан ответил, что испугался и потому, дескать, сбежал.

В качестве меры пресечения избрано содержание в СИЗО без права внесения залога.

Напомним, 43-летняя Татьяна Бурчанова получила множественные ножевые ранения, перенесла несколько операций и находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам ее дочери, Софии, у матери плохая сворачиваемость крови и потому постоянно необходима донорская кровь.

Как сообщали «ФАКТЫ», иностранец зарезал бывшую жену в подъезде киевской многоэтажки.

Фото: «Думская»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер