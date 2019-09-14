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Из дворца, где родился Черчилль, украли золотой унитаз

В Великобритании из родового имения бывшего премьер -министра страны Уинстона Черчилля украли золотой унитаз. Напомним, в Москве из Третьяковской галереи выкрали картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

Как сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию, злоумышленники проникли во дворец Бленхейм ночью и покинули место преступления примерно в 4:50 утра субботы, 14 сентября. Поскольку унитаз был подключен к системе канализации и водопровода, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению.

Стоимость похищенного оценивается в 1 млн фунтов стерлингов. Автором этого элемента санузла, известного как «Америка», является итальянский мастер-концептуалист Маурицио Каттелан.

Известно, что по факту похищения уже задержали 66-летнего человека, личность которого не разглашается.

Дворец Бленхейм — родовое имение герцогов Мальборо, один из крупнейших дворцово-парковых ансамблей Англии. Расположен на окраине Вудстока в графстве Оксфордшир. С 1987 года — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2016 году установка выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхейма.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «краже века» в Швеции, где были похищены реликвии королевской семьи. Неизвестные вынесли из собора в городе Стренгнес корону короля Карла IX, корону королевы Кристины, а также прочие символы монархии.

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