Происшествия

Под Николаевом вандалы осквернили памятный знак жертвам Холокоста и оставили записку Зеленскому с требованием не отменять мораторий на продажу земли.

Об инциденте сообщил на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, в селе Богдановка (Николаевская область) злоумышленники осквернили памятник, который установлен на месте массового убийства 54 тысяч евреев. Свой пост Эдуард Долинский сопроводил фотографиями оскверненного свастиками памятника и записки с угрозами и требованиями, адресованными президенту Владимиру Зеленскому, а также другим политикам, не продавать землю в стране, потому что такой шаг «быстро приведет к холокосту 2».

В связи с инцидентом следователи Доманевского района начали сразу два уголовных дела по ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника тем, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны» (предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок), а также по ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам» (наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

Правоохранители обращаются ко всем, кто может предоставить полезную для следствия информацию, с просьбой сообщить ее в Доманевское отделение полиции по телефонам (095) 040−20−77 или 102.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мемориал жертвам Холокоста в Одесской области разрушили неизвестные вандалы.



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