Происшествия

На популярном курорте в последний момент спасли от самоубийства военного врача

Инцидент произошел в Трускавце Львовской области в воскресенье, 15 сентября. В местное отделение полиции поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что он собирается покончить с собой в лесу возле автостанции и супермаркета. На место выехал экипаж группы реагирования патрульной полиции.

— Полицейские обнаружили мужчину, который извивался в петле на дереве. Общими усилиями его освободили от удавки и вызвали скорую помощь, — сообщил инспектор патрульной полиции Трускавецкого отдела полиции Андрей Пахович.

Выяснилось, что суицид пытался совершить военный врач, участник АТО, от которого ушла жена вместе с дочерью. Мужчина госпитализирован, в дальнейшем его направят на реабилитацию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Львове мужчина повесился на светофоре. Его тоже вынули из петли полицейские.

А на Волыни покончил с собой молодой ветеран АТО. Бывший боец 51-й бригады ВСУ не справился с психологическим напряжением и не сумел найти себя в мирной жизни.

По мнению специалистов, всплеск суицидов среди ветеранов АТО связан с дефицитом специалистов-психологов и отсутствием доступа к психологической реабилитации.

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