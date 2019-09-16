- 16:56 Без грифа "секретно": Чумак раскрыл данные о доходах военных прокуроров
- 16:55 Тука увидел связь между задержанием "министра" боевиков Корнета и переговорами в Минске
- 16:41 На популярном курорте в последний момент спасли от самоубийства военного врача
- 16:14 За подозреваемого в хищении госсредств во время ремонта моста в Днепре назначили залог в 40 миллионов гривен
- 16:13 Умер актер — звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
- 16:12 На автостоянке в Киеве неизвестные облили кислотой 30 автомобилей
- 16:08 Жан Беленюк стал двукратным чемпионом мира
- 15:56 «Динамо» — «Мальме»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 15:53 Осквернение памятника жертвам Холокоста под Николаевом: полиция обратилась за помощью к гражданам
- 15:53 В СИЗО был бы жив: в Мариуполе застрелили отпущенного под домашний арест известного боевика «ДНР»
- 15:44 "Приеду лично": глава Минздрава предупредила о внезапных проверках больниц в Украине
- 15:33 В «ПриватБанке» рассказали, что украинцы чаще всего покупают в рассрочку
На популярном курорте в последний момент спасли от самоубийства военного врача
Инцидент произошел в Трускавце Львовской области в воскресенье, 15 сентября. В местное отделение полиции поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что он собирается покончить с собой в лесу возле автостанции и супермаркета. На место выехал экипаж группы реагирования патрульной полиции.
— Полицейские обнаружили мужчину, который извивался в петле на дереве. Общими усилиями его освободили от удавки и вызвали скорую помощь, — сообщил инспектор патрульной полиции Трускавецкого отдела полиции Андрей Пахович.
Выяснилось, что суицид пытался совершить военный врач, участник АТО, от которого ушла жена вместе с дочерью. Мужчина госпитализирован, в дальнейшем его направят на реабилитацию.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Львове мужчина повесился на светофоре. Его тоже вынули из петли полицейские.
А на Волыни покончил с собой молодой ветеран АТО. Бывший боец 51-й бригады ВСУ не справился с психологическим напряжением и не сумел найти себя в мирной жизни.
По мнению специалистов, всплеск суицидов среди ветеранов АТО связан с дефицитом специалистов-психологов и отсутствием доступа к психологической реабилитации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».