- 13:55 Думала о суициде: Тина Кароль сделала откровенное признание
- 13:50 НБУ одобрил слияние Укрсоцбанка и Альфа-Банка: что важно знать
- 13:35 НАБУ согласно с использованием Роттердамской угольной биржи как ценового ориентира для украинского угля, — Трохимец
- 13:35 Facebook удалил сотни украинских страниц, групп и аккаунтов с миллионами подписчиков: что произошло
- 13:14 Стал известен следующий соперник Беринчика
- 12:59 В семье Турчинова произошло горе
- 12:52 В Киеве парни на белом Porshe ограбили пункт обмена валют: в сети показали их фото
- 12:48 «Боруссия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 12:32 "Яжемать" в действии: в сеть попало душераздирающее видео битвы антилопы с шакалами за своего детеныша
- 12:31 Не так поняли: Гончарук уточнил позицию правительства по ПриватБанку и Коломойскому
- 12:24 БТР задавил двух росгвардейцев: на военных учениях в России произошло смертельное ЧП
- 12:14 Вопиющий беспредел: российские звезды стали на защиту осужденного актера Павла Устинова
Facebook удалил сотни украинских страниц, групп и аккаунтов с миллионами подписчиков: что произошло
Администрация социальной сети Facebook удалила 168 учетных записей, 149 страниц и 79 групп, «ориентированных на Украину», за «скоординированное недостоверное поведение». Ранее сообщалось об удалении 97 аккаунтов, распространяющих российские фейки, целью которых были пользователи из Украины.
Как сообщает ВВС-Украина, среди удаленных ресурсов — «Знай.ua» и «Politeka», у которых, согласно данным компании SocialBakers, было 2,8 миллиона и 2,2 миллиона подписчиков соответственно.
В сообщении компании говорится, что люди, стоявшие за удаленными страничками и ресурсами, использовали поддельные аккаунты для управления группами или несколькими страницами, некоторые из которых со временем меняли свои имена. При этом, как утверждают в Facebook, деятельность нескольких удаленных страниц связана с украинской PR-компанией.
На рекламу указанных ресурсов в Facebook и Instagram, которая была оплачена в долларах США, было потрачено около $ 1,6 млн. Также сообщается, что в ходе анализа Facebook обнаружила две независимые друг от друга группы операций по манипуляции общественным мнением, которые велись из Украины и Ирака.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале этого года сообщалось, что администрация Facebook удалила несколько сотен групп, страниц и учетных записей, владельцы которых принимали участие в срежессированном распространении фейков. Сообщалось о двух операциях, которые осуществлялись из России: одна охватывала ряд государств, а вторая работала исключительно по Украине. Удаленные страницы и аккаунты были связаны с сотрудниками московского информационного агентства «Спутник».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?