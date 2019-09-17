Украина

Администрация социальной сети Facebook удалила 168 учетных записей, 149 страниц и 79 групп, «ориентированных на Украину», за «скоординированное недостоверное поведение». Ранее сообщалось об удалении 97 аккаунтов, распространяющих российские фейки, целью которых были пользователи из Украины.

Как сообщает ВВС-Украина, среди удаленных ресурсов — «Знай.ua» и «Politeka», у которых, согласно данным компании SocialBakers, было 2,8 миллиона и 2,2 миллиона подписчиков соответственно.

В сообщении компании говорится, что люди, стоявшие за удаленными страничками и ресурсами, использовали поддельные аккаунты для управления группами или несколькими страницами, некоторые из которых со временем меняли свои имена. При этом, как утверждают в Facebook, деятельность нескольких удаленных страниц связана с украинской PR-компанией.

На рекламу указанных ресурсов в Facebook и Instagram, которая была оплачена в долларах США, было потрачено около $ 1,6 млн. Также сообщается, что в ходе анализа Facebook обнаружила две независимые друг от друга группы операций по манипуляции общественным мнением, которые велись из Украины и Ирака.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале этого года сообщалось, что администрация Facebook удалила несколько сотен групп, страниц и учетных записей, владельцы которых принимали участие в срежессированном распространении фейков. Сообщалось о двух операциях, которые осуществлялись из России: одна охватывала ряд государств, а вторая работала исключительно по Украине. Удаленные страницы и аккаунты были связаны с сотрудниками московского информационного агентства «Спутник».

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