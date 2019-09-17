24.62 / 24.87 27.05 / 27.45
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Facebook удалил сотни украинских страниц, групп и аккаунтов с миллионами подписчиков: что произошло

13:35 17 сентября 2019 134
Фейсбук
Инф. «ФАКТОВ»

Администрация социальной сети Facebook удалила 168 учетных записей, 149 страниц и 79 групп, «ориентированных на Украину», за «скоординированное недостоверное поведение». Ранее сообщалось об удалении 97 аккаунтов, распространяющих российские фейки, целью которых были пользователи из Украины.

Как сообщает ВВС-Украина, среди удаленных ресурсов — «Знай.ua» и «Politeka», у которых, согласно данным компании SocialBakers, было 2,8 миллиона и 2,2 миллиона подписчиков соответственно.

В сообщении компании говорится, что люди, стоявшие за удаленными страничками и ресурсами, использовали поддельные аккаунты для управления группами или несколькими страницами, некоторые из которых со временем меняли свои имена. При этом, как утверждают в Facebook, деятельность нескольких удаленных страниц связана с украинской PR-компанией.

На рекламу указанных ресурсов в Facebook и Instagram, которая была оплачена в долларах США, было потрачено около $ 1,6 млн. Также сообщается, что в ходе анализа Facebook обнаружила две независимые друг от друга группы операций по манипуляции общественным мнением, которые велись из Украины и Ирака.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале этого года сообщалось, что администрация Facebook удалила несколько сотен групп, страниц и учетных записей, владельцы которых принимали участие в срежессированном распространении фейков. Сообщалось о двух операциях, которые осуществлялись из России: одна охватывала ряд государств, а вторая работала исключительно по Украине. Удаленные страницы и аккаунты были связаны с сотрудниками московского информационного агентства «Спутник».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер