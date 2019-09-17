Смарт-подушка: поможет уснуть и разбудит в прекрасном настроении (фото)

Стиль жизни

Многие любят засыпать, слушая музыку или аудиокниги в телефоне. Правда, это не очень удобно. Наушники то и дело норовят выпасть из ушей, а наутро телефон, как правило, уже разряжен. 22-летний Александр Шиманко из Ивано-Франковска решил устранить неудобства и вместе с командой единомышленников создал умную подушку. Изобретение получило главный приз международного конкурса молодых предпринимателей Big Idea Challenge программы Creative Spark Британского совета. О том, что представляет собой смарт-подушка, Александр Шиманко рассказал «ФАКТАМ».

«Когда вы заснете, музыка автоматически выключится»

— Смарт-подушка подключается по Bluetooth к вашему телефону, и вы можете слушать музыку или аудиокниги, — рассказывает Александр Шиманко. - Когда вы уснете, музыка автоматически выключится и подушка будет отслеживать то, как вы спите. То есть как вы дышали во сне, просыпались ли, говорили ли… Такая подушка будет полезна людям, страдающим бессонницей. А еще поможет проснуться с улыбкой, разбудив в короткую фазу сна, когда человеку легче всего проснуться.

— Попытки создать подобные умные подушки, насколько мне известно, были. В чем преимущество вашей разработки?

— В том, что она объединяет все перечисленные функции.

— Как пришла идея о смарт-подушке?

— Дома я привык засыпать под звуки телевизора. А потом переехал учиться в США и стал испытывать проблемы со сном. Я понял, почему. Не было привычного шумового фона. Я стал слушать аудиокниги. Но засыпать в наушниках было неудобно. Я попробовал поместить телефон под подушку. И вдруг меня осенило: нужно сделать девайс, который решит проблему. А потом мы с ребятами решили дополнить его функциями, которые отслеживают качество сна. Сейчас девайсы для здоровья очень популярны. Это тренд. Кроме того, решили проблему нестрессового пробуждения утром, так как никто не любит просыпаться под будильник.

— На вид и на ощупь это ведь обычная подушка?

— Да, человек должен спать с комфортом. Подушка изготовлена из материала memory foam мемориформ, который «запоминает» анатомические особенности тела человека и способен адаптироваться под них. Таким образом, это ортопедическая подушка. Она влагозащитна. Наволочки же можно легко менять.

По словам автора идеи, смарт-подушка способна помочь решить проблемы с бессонницей

— Спать на смарт-подушке безопасно?

— Да. Мы используем только лицензирование технологии, которые уже не первый год на рынке.

«В Англии люди, у которых есть ресурсы, стараются вкладывать их в инновации, прогресс. У нас это редкость»

— Вы сказали, что смарт-подушка может сообщить вам, говорили ли вы во сне. А может ли она уведомить, что именно было произнесено?

— Нет, запись речи не ведется. Это очень личная информация. А поскольку доступ к подушке могут иметь разные люди, по понятным причинам мы от функции записывания речи отказались.

— С какими трудностями вы столкнулись, разрабатывая идею?

— Самое сложное — финансирование. Мы работаем без инвесторов. Инновационные проекты финансируем за счет наших дополнительных бизнесов. Один из них — подписка на кофе. Это как подписка на месяц на музыку. Раз платишь, а потом слушаешь все, что хочешь. Так и с кофе. Заплатил за подписку на месяц и пьешь бесплатно в кофейнях, с которыми мы сотрудничаем. Еще у нас есть дизайн-студия. Не так давно создали свою линию одежды. Она подходит и парням, и девушкам. Это футболки, брюки и худи.

— Несколько лет назад мобильный продюсер Леди Гаги Ральф Саймон рассказывал мне, что скоро появится устройство, способное записать сон человека как фильм. Утром его можно будет посмотреть.

— Не считаю, что это возможно. К слову, мы думаем о создании дорожной смарт-подушки. У нас есть еще ряд интересных разработок. Например, умный рюкзак. К примеру, вы фотограф. Но в фотоаппарате закончилась память. Достаньте карту памяти, поместите ее в рюкзак, который соединен с вашим смартфоном и планшетом, и вы можете управлять файлами, забрасывать их в облачное хранилище, удалять, заряжать любые девайсы с помощью внешних аккумуляторов, которые вмонтированы в дно рюкзака. Или, к примеру, такая ситуация. Вы с другом летите в самолете, но сидите в разных местах. При этом хотите смотреть один фильм. Рюкзак сможет синхронизировать просмотр.

Это очень удобно. Рюкзак влаго- и удароустойчив. Сам по себе он не тяжелый.

Умный рюкзак может зарядить любой девайс

— Сколько проектов участвовало в международном конкурсе?

— Пятнадцать. Награждение проходило в Лондоне в Оксфордском университете. Премию собираемся потратить на развитие инновационных проектов, кроме того, подписали договора о партнерстве с двумя компаниями.

— Что вас поразило в Лондоне?

— Лондон — неторопливый город. Никто никуда не спешит, нет пробок. Я был в столице Великобритании неделю. Очень понравился зал Дарвина в Музее естествознания. Еще поразило отношение в Великобритании к бизнесу. Люди, у которых есть ресурсы, стараются вкладывать их в инновации, прогресс. У нас, к сожалению, это редкость.

«В ресторане вы наводите экран айпада на стол и видите еду, которую хотите заказать»

— Александр, какое у вас образование?

— Учился я на факультете международных отношений в Прикарпатском национальном университете, на бюджете. Специальность интересная. Закончил четыре курса, а потом вдруг понял, что теория мне не нужна, необходимо приступать к практике. И сделал выбор — ушел из университета.

— Не жалеете? Доучиться оставалось ведь совсем чуть-чуть.

— Знаете, я слышал это от многих людей. Но если ищешь клад и понял, что он не там, а при этом говоришь: я ведь уже столько прокопал, покопаю еще немного — это по крайней мере странно.

— Не боитесь, что без диплома о высшем образовании вас не возьмут на работу?

— Когда мне было лет 13, я ходил и раздавал флаеры. И уже тогда сказал себе, что никогда ни на кого не буду работать. Поэтому уверен, что диплом мне не пригодится. Многие меня звали работать к себе в компании, но я предпочел создать свою.

— Над чем работаете сегодня?

— Для ресторанов делаем меню с дополнительной реальностью. Человек приходит в заведение, берет в руки айпад, наводит экран на стол и видит еду, которую хочет заказать. Она один в один выглядит, как в реальности.

— Интересно.

— Или, скажем, вы хотите заказать домой пиццу. Откройте приложение, наведите экран на стол и вы увидите, как выглядит эта пицца, какого она размера, какие в ней ингредиенты. То же можно проделать, скажем, с суши. А если вы нажмете на тот или иной ингредиент, он виртуально подлетает в воздух. Это и есть дополнительная реальность.

— Осталось только воспроизвести аромат блюда…

— Да, это было бы интересно.

— Вы гурман?

— Нет таковым себя не считаю. Ем все, что для меня приготовят.

Александр Шиманко: «Меня вдохновляют музыка и кино»

— Любите путешествовать?

— Мне нравится ехать в другие страны по делам. А в Украине люблю отдыхать на природе. Делаю это минимум три раза в месяц. Уезжаю от суеты на несколько дней. Люблю смотреть на воду и на деревья.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Музыка и кино. В фильмах люблю поискать скрытые смыслы.

— Какое ваше жизненное кредо?

— Найти себя, а точнее — построить себя.

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