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Происшествия

В Киеве угрожают взорвать Мост метро: онлайн-трансляция с места событий

19:04 18 сентября 2019 1118
мост
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в районе Моста метро продолжается полицейская спецоперация. Мужчина, которого уже опознали как 42-летнего выходца из Крыма, приехал на мост и угрожает устроить там мощный взрыв. Якобы взрывчатка находится в автомобиле, который злоумышленник подогнал на мостовой переход.

На мосту находятся глава полиции Киева и министр МВД. Они осуществляют руководство спецоперацией.

В районе моста запрещена видеосъемка, а подступы к месту ЧП перекрыты. Тем не менее, некоторым БПЛА удалось приблизиться достаточно близко к мосту, чтобы вести трансляцию с высоты.

Напомним, мужчина прибыл на мост около 16 часов. Он заблокировал своим «Опелем» автомобильное движение по мосту. А Киевский метрополитен до устранения угрозы прекратил курсирование поездов между станциями «Арсенальная» и «Дарница».

Полиция классифицировала ЧП как подготовку к теракту. На место происшествия прибыли снайперы, кинологи, взрывотехники, приехала бронированная техника.

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