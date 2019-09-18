- 19:24 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 19:18 Разведение войск на Донбассе: глава Минобороны рассказал, как это будет
- 19:16 Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Реал»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 19:13 Задержан подозреваемый в убийстве трех человек на АЗС в Николаеве
- 19:04 В Киеве угрожают взорвать Мост метро: онлайн-трансляция с места событий
- 19:00 Осень будет холодной: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшее время
- 18:51 Заворотнюк вышла из комы: росСМИ сообщили сенсацию
- 18:48 СМИ назвали имя "террориста", угрожающего взорвать Мост метро в Киеве
- 18:18 Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
- 18:17 Из банковской ячейки бывшего прокурора неизвестные похитили полкило золота, 150 тысяч долларов и 30 тысяч евро
- 17:57 Футбол «Барселона» – «Вильярреал» и полуфиналы ЧМ по волейболу: главные спортивные события недели
- 17:56 В Киеве пройдет уникальный концерт Уитни Хьюстон: как это возможно
В Киеве угрожают взорвать Мост метро: онлайн-трансляция с места событий
В Киеве в районе Моста метро продолжается полицейская спецоперация. Мужчина, которого уже опознали как 42-летнего выходца из Крыма, приехал на мост и угрожает устроить там мощный взрыв. Якобы взрывчатка находится в автомобиле, который злоумышленник подогнал на мостовой переход.
На мосту находятся глава полиции Киева и министр МВД. Они осуществляют руководство спецоперацией.
В районе моста запрещена видеосъемка, а подступы к месту ЧП перекрыты. Тем не менее, некоторым БПЛА удалось приблизиться достаточно близко к мосту, чтобы вести трансляцию с высоты.
Напомним, мужчина прибыл на мост около 16 часов. Он заблокировал своим «Опелем» автомобильное движение по мосту. А Киевский метрополитен до устранения угрозы прекратил курсирование поездов между станциями «Арсенальная» и «Дарница».
Полиция классифицировала ЧП как подготовку к теракту. На место происшествия прибыли снайперы, кинологи, взрывотехники, приехала бронированная техника.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!