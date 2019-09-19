В Станице Луганской ФСБ пыталась завербовать украинку, приехавшую к родственникам

Происшествия

Российская ФСБ отслеживает украинцев, пересекающих линию разграничения в Станице Луганской. Раскрыт случай, когда угрозами и шантажом ФСБшники пытались завербовать жительницу Хмельницкой области, чтобы та передавала россиянам данные о военных объектах в своем регионе.

Женщину задержали спецслужбы РФ при возвращении после поездки к родственникам на оккупированную территорию. Российские силовики уже ждали гражданку возле коридора через линию разграничения.

Вернувшись домой, женщина обратилась в СБУ и рассказала в подробностях о контакте с вражескими спецслужбами. По решению суда гражданку признали невиновной и освободили от уголовной ответственности. Если бы жительница Хмельницкого решила выполнять задания иностранной разведки, то женщине грозил бы срок за государственную измену. Статья 111 УК Украины предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье СБУ разоблачили иностранного агента, проникшего на стратегический завод и передававшего России секретные данные. А в Черкасской области контрразведчики задержали россиянина, готовившего диверсию на аэродроме ВСУ.

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