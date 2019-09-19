- 14:04 Формула «Штайнмайера»: росСМИ обнародовали текст документа
- 13:47 В Станице Луганской ФСБ пыталась завербовать украинку, приехавшую к родственникам
- 13:41 Названо имя новой ведущей популярного развлекательного шоу
- 13:32 Трагедия под Винницей: мужчина изнасиловал 12-летнюю дочь
- 13:20 Вытащила кошелек из коляски: в сети показали фото и видео с наглой воровкой, орудующей в поликлинике в Харькове
- 13:13 Вандалы испоганили Почтовую площадь в Киеве: в сеть выложили ужасные фото
- 13:09 Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату: что это значит
- 13:07 Сделаю паузу, чтобы родить: Джамала рассказала о пополнении в семье
- 12:57 Зеленский назначил нового главу Николаевской ОГА: что известно об Александре Стаднике
- 12:40 Прокурорам повысят зарплаты: Рада поддержала законопроект Зеленского
- 12:32 Представлялись сотрудниками СБУ и «ворами в законе»: в Днепре разоблачили банду вымогателей
- 12:29 С 1 октября в Украине нужно ездить с включенным светом: нарушителям грозит штраф
В Станице Луганской ФСБ пыталась завербовать украинку, приехавшую к родственникам
Российская ФСБ отслеживает украинцев, пересекающих линию разграничения в Станице Луганской. Раскрыт случай, когда угрозами и шантажом ФСБшники пытались завербовать жительницу Хмельницкой области, чтобы та передавала россиянам данные о военных объектах в своем регионе.
Женщину задержали спецслужбы РФ при возвращении после поездки к родственникам на оккупированную территорию. Российские силовики уже ждали гражданку возле коридора через линию разграничения.
Вернувшись домой, женщина обратилась в СБУ и рассказала в подробностях о контакте с вражескими спецслужбами. По решению суда гражданку признали невиновной и освободили от уголовной ответственности. Если бы жительница Хмельницкого решила выполнять задания иностранной разведки, то женщине грозил бы срок за государственную измену. Статья 111 УК Украины предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Запорожье СБУ разоблачили иностранного агента, проникшего на стратегический завод и передававшего России секретные данные. А в Черкасской области контрразведчики задержали россиянина, готовившего диверсию на аэродроме ВСУ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...