Массовое отравление в Тернопольской области: 10 детей оказались в больнице

Происшествия

Вспышка острой кишечной инфекции среди детей зафиксирована в селе Новосилка Залещицкого района Тернопольской области.(Ранее сообщалось, что в Одессе с жалобами на пищевое отравление в больницу обратились 53 ученика одной школы).

— В ходе эпидрасследования установлено, что у 10 детей, которые посещают сельский детский садик и школу, отмечается расстройство состояния здоровья, — сообщает Тернопольский областной лабораторный центр.

С целью локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания, установления причин и условий, которые содействовали возникновению вспышки, организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Осуществлен отбор материалов для лабораторного исследования. Медики не исключают, что вероятными факторами, которые вызвали заболевание, могли быть вода и пищевые продукты. Ведется расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об отравлении шаурмой школьников и студентов в Киеве. А также о массовом отравлении учащихся в Закарпатье. Там трое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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