- 01:08 Увела из семьи Добронравова: актеров сериала «Сваты» заподозрили в служебном романе
- 00:46 10 месяцев разлуки: в сети показали трогательное видео встречи моряка и собаки с захваченного россиянами буксира "Яны Капу"
- 00:23 Продемонстрировал спецназу меткость стрельбы: МВД обнародовало новое видео с "захватчиком" Моста метро в Киеве
- 00:07 Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы и красивые открытки
- 00:01 Рождество Богородицы 2019: почему Вторая Пречистая считается женским праздником
- 20.09 23:55 Залили выхлопную трубу монтажной пеной: в Николаеве оригинально наказали очередного автохама
- 20.09 23:18 «Не вижу механизма»: Данилюк заявил, что «ПриватБанк» Коломойскому не вернут
- 20.09 22:57 У Коломойского есть "золотая акция": стало известно о серьезных проблемах Зеленского со "Слугой народа" в Раде
- 20.09 22:20 "Зеленский — один из величайших лидеров мира": помощник президента озадачил сеть неоднозначным заявлением
- 20.09 22:17 Жгучая брюнетка: Тина Кароль дебютировала в кино
- 20.09 22:16 Без Коваленко и Шепелева: Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
- 20.09 21:43 Обойдутся своими силами: родственники Заворотнюк отказались от помощи сторонних врачей
Елена Кравец призналась, как сложно ей работать в мужском коллективе «Квартала 95» (фото)
В воскресенье, 22 сентября, на канале «1+1» состоится самый трогательный эфир третьего обновленного сезона «Танців з зірками». Он пройдет под темой «Год, который изменил мою жизнь». Звезды откровенно расскажут о событиях, которые стали для них переломными, и посвятят свои номера близким людям. Ведущей балкона в пятом прямом эфире станет телеведущая Надежда Матвеева, которая покинула проект на прошлой неделе. (О наиболее ярких моментах четвертого эфира читайте здесь.)
Самая сексуальная пара проекта Даниель Салем и Юлия Сахневич поднимут в своем выступлении тему разлуки с близкими. Телеведущий с ливанскими корнями впервые расскажет, как в юном возрасте был отправлен в точку боевых действий в Ливане. Однажды, когда он разговаривал по телефону со своей будущей женой, которая осталась в Одессе, раздался оглушительный взрыв, и связь прервалась. Девушка целый месяц думала, что Салем погиб, пока он не вернулся в Украину и не разыскал возлюбленную. Именно о такой долгожданной встрече после тяжелой разлуки пара станцует вальс.
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар посвятят контемпорари подруге и коллеге Вики — актрисе Марине Поплавской, которая в прошлом году погибла в автокатастрофе.
Ведущая Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук станцуют фокстрот под пронзительную песню Джамалы «Шлях додому». Пара посвятит свое выступление людям, которые борются с тяжелыми заболеваниями.
А королева юмора Елена Кравец и Максим Леонов станцуют проникновенное танго под песню Аллы Пугачевой «Так же, как все». Лена передаст всю сложность работы в мужском коллективе студии «Квартал 95».
Белорусский актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко покажут на паркете фристайл под хит Paulo Nutinu Iron sky и расскажут в танце об одной из самых драматических страниц в истории — взрыве на АЭС в Чернобыле.
А самая чувственная пара проекта Ксения Мишина и Женя Кот отойдут от привычного амплуа и станцуют хип-хоп под трек MONATIK «Моим».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, чем запомнился третий эфир «Танців з зірками».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!