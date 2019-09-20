Шоу-бизнес

Елена Кравец призналась, как сложно ей работать в мужском коллективе «Квартала 95» (фото)

В воскресенье, 22 сентября, на канале «1+1» состоится самый трогательный эфир третьего обновленного сезона «Танців з зірками». Он пройдет под темой «Год, который изменил мою жизнь». Звезды откровенно расскажут о событиях, которые стали для них переломными, и посвятят свои номера близким людям. Ведущей балкона в пятом прямом эфире станет телеведущая Надежда Матвеева, которая покинула проект на прошлой неделе. (О наиболее ярких моментах четвертого эфира читайте здесь.)

Самая сексуальная пара проекта Даниель Салем и Юлия Сахневич поднимут в своем выступлении тему разлуки с близкими. Телеведущий с ливанскими корнями впервые расскажет, как в юном возрасте был отправлен в точку боевых действий в Ливане. Однажды, когда он разговаривал по телефону со своей будущей женой, которая осталась в Одессе, раздался оглушительный взрыв, и связь прервалась. Девушка целый месяц думала, что Салем погиб, пока он не вернулся в Украину и не разыскал возлюбленную. Именно о такой долгожданной встрече после тяжелой разлуки пара станцует вальс.

Даниель Салем и Юлия Сахневич

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар посвятят контемпорари подруге и коллеге Вики — актрисе Марине Поплавской, которая в прошлом году погибла в автокатастрофе.

Ведущая Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук станцуют фокстрот под пронзительную песню Джамалы «Шлях додому». Пара посвятит свое выступление людям, которые борются с тяжелыми заболеваниями.

А королева юмора Елена Кравец и Максим Леонов станцуют проникновенное танго под песню Аллы Пугачевой «Так же, как все». Лена передаст всю сложность работы в мужском коллективе студии «Квартал 95».

Белорусский актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко покажут на паркете фристайл под хит Paulo Nutinu Iron sky и расскажут в танце об одной из самых драматических страниц в истории — взрыве на АЭС в Чернобыле.

А самая чувственная пара проекта Ксения Мишина и Женя Кот отойдут от привычного амплуа и станцуют хип-хоп под трек MONATIK «Моим».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, чем запомнился третий эфир «Танців з зірками».

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