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План обороны Украины будет представлен в 2020 году: Загороднюк раскрыл первые детали
Назначенный 29 августа новый глава оборонного ведомства Украины Андрей Загороднюк обещает, что уже к следующему году в стране появится новый план обороны. Первые наработки появятся до конца текущего года, а презентация стратегии состоится в 2020-м.
«План будет представлен в следующем году. Но проект плана, уже первые наработки этого плана уже будут в этом году. В этом году наша главная задача — сделать оборонительный осмотр и анализ контекста безопасности», — рассказал глава Минобороны в интервью Радио Свобода.
По словам министра, оборонный план будет периодически пересматриваться. К нему будуи прилагаться концепции развития для каждого рода войск ВСУ.
Авторы оборонной стратегии намерены сначала изучить риски в экономической, политической, культурной, социальной сфере, провести мониторинг оборонных возможностей Украины. «Далее мы определяем сценарий угроз. На основании сценариев угроз определяется стратегия обороны и, конечно, стратегия национальной безопасности», — объяснил Загороднюк.
Напомним, ранее стало известно, что на Донбассе проводится подготовка к отводу войск от линии разграничения, а в Раде рассмотрели законопроект о новом плане обороны Украины.
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