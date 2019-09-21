Политика

План обороны Украины будет представлен в 2020 году: Загороднюк раскрыл первые детали

Назначенный 29 августа новый глава оборонного ведомства Украины Андрей Загороднюк обещает, что уже к следующему году в стране появится новый план обороны. Первые наработки появятся до конца текущего года, а презентация стратегии состоится в 2020-м.

«План будет представлен в следующем году. Но проект плана, уже первые наработки этого плана уже будут в этом году. В этом году наша главная задача — сделать оборонительный осмотр и анализ контекста безопасности», — рассказал глава Минобороны в интервью Радио Свобода.

По словам министра, оборонный план будет периодически пересматриваться. К нему будуи прилагаться концепции развития для каждого рода войск ВСУ.

Авторы оборонной стратегии намерены сначала изучить риски в экономической, политической, культурной, социальной сфере, провести мониторинг оборонных возможностей Украины. «Далее мы определяем сценарий угроз. На основании сценариев угроз определяется стратегия обороны и, конечно, стратегия национальной безопасности», — объяснил Загороднюк.

Напомним, ранее стало известно, что на Донбассе проводится подготовка к отводу войск от линии разграничения, а в Раде рассмотрели законопроект о новом плане обороны Украины.

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